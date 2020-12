Nových případů koronaviru je dnes opět více než před týdnem

Praha - V Česku dnes do 18:00 přibylo 2433 potvrzených případů covidu. Je to zhruba o 300 případů více než za stejnou dobu minulý pátek. Druhý den po sobě tak průběžný nárůst ve srovnání s předchozím týdnem zrychlil. Ve čtvrtek byla pozitivní více než čtvrtina ze všech provedených testů, což je nejvyšší podíl od 14. listopadu. Přibližně o 100 ale klesl počet hospitalizovaných s koronavirem, v nemocnicích jich je 4439. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře 540.094 případů covidu-19. Z nemoci se už vyléčilo téměř 469.000 lidí. Aktuálně v zemi je 62.564 nakažených, většina má mírný průběh.

Do statistik dnes přibylo dalších 77 úmrtí, s covidem tak dosud v Česku zemřelo 8718 lidí. Počet obětí ale v posledních dnech klesá. V neděli jich bylo 94, poprvé od 18. října se tak jejich počet udržel pod stovkou. Méně než sto úmrtí s koronavirem eviduje ministerstvo i v úterý a ve čtvrtek, na dnešek zatím připadá 34 obětí. Při dalších aktualizacích ale tyto údaje obvykle ještě rostou.

Laboratoře ve čtvrtek provedly 18.383, nejméně tento týden. Pozitivní výsledek mělo 25,15 procenta z nich. Sedmidenní průměr je mírně nad 20 procenty. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška je to stále vysoké číslo, které ukazuje relativně velkou virovou zátěž v populaci. "Pozitivita záchytů bude muset brzy započítávat antigenní testy, na tom se pracuje. Jinak by to bylo 14 procent," řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Odborníci za bezpečný považují podíl zhruba pět až deset procent, který signalizuje, že funguje trasování kontaktů nakažených.

ČR je od čtvrtka ve třetím stupni přísnosti opatření v protiepidemickém systému (PES), nově se otevřely s omezením kapacity například obchody a restaurace. Blatný ovšem dnes na tiskové konferenci označil situaci za "křehkou". Nelze podle něj vyloučit to, že by se opatření mohla zase zpřísnit. Rizikové jsou momentálně hlavně kraje Královéhradecký, Ústecký, Liberecký, Olomoucký, Zlínský a Vysočina.

Reprodukční číslo má hodnotu 0,93. Číslo R uvádí průměrný počet dalších nakažených, které nakazí jeden pozitivně testovaný.