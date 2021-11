Nových případů covidu v Německu ubývá, Rusko má rekordní počet úmrtí

Berlín - Úřady v Německu za posledních 24 hodin ohlásily 45.081 nových případů nákazy koronavirem. Počet nových případů tak druhý den za sebou klesl. Úmrtí souvisejících s nemocí covid-19 bylo 228. Oznámil to dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Takzvaná sedmidenní incidence, která udává, kolik lidí se v průměru nakazilo na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní, však vystoupila na novou rekordní úroveň 277,4.

Počet hospitalizovaných s covidem-19 v sedmidenním úhrnu v přepočtu na 100.000 obyvatel se v pátek zvýšil na 4,7 ze čtvrtečních 4,65. Tato hodnota byla nejvýše okolo loňských Vánoc, a to na asi 15,5. Tento ukazatel je v současnosti klíčový pro případné zavádění protiepidemických opatření, nicméně i kvůli velkým rozdílům mezi jednotlivými regiony nebylo na celoněmecké úrovni stanoveno, jakou hodnotu je nutné považovat za kritickou.

Podle RKI je nyní situace nejhorší v okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří, který se rozprostírá mezi Drážďany a českou hranicí. Sedmidenní incidence je zde na hodnotě 1146,2, následují bavorské okresy Rottal-Inn (1122,3) a Miesbach (1117), které leží u hranic s Rakouskem. V Česku je sedmidenní incidence podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví na hodnotě 661. V pátek Německo zařadilo Česko i Rakousko na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí.

Dosluhující kancléřka Angela Merkelová dnes znovu vyzvala lidi, kteří se ještě neočkovali proti covidu-19, aby tak učinili. Situace je podle ní totiž nyní horší v těch regionech, kde je naočkováno proti covidu-19 méně lidí. "Jsou před námi velmi těžké týdny," varovala kancléřka v reakci na zhoršující se epidemickou situaci. O zavedení nových opatření proti šíření koronaviru se bude Merkelová s premiéry jednotlivých spolkových zemí radit ve čtvrtek.

Časopis Der Spiegel dnes informoval, že německá armáda počítá s tím, že by v případě dalšího zhoršení koronavirové situace mobilizovala do Vánoc až 12.000 vojáků, kteří by pomáhali v nemocnicích a na hygienických stanicích v nejvíce postižených oblastech. Nyní pomáhá civilním úřadům se zvládáním pandemie v Německu 630 vojáků bundeswehru.

V Německu, které má přibližně 83 milionů obyvatel, se od začátku pandemie prokazatelně nakazilo koronavirem téměř pět milionů lidí a 97.617 z nich zemřelo. Z onemocnění se zatím vyléčilo téměř 4,5 milionu lidí.

Rusko hlásí rekordní počet 1241 úmrtí v souvislosti s covidem-19 za poslední den

Ruské úřady dnes hlásí rekordní počet 1241 úmrtí v souvislosti s covidem-19 za posledních 24 hodin. Za poslední den testy odhalily 39.256 nových případů koronavirové nákazy. Předchozí den Rusko hlásilo 1235 úmrtí a 40.123 nově infikovaných. Celkový počet infikovaných virem SARS-CoV-2 od počátku pandemie překročil devět milionů, aktuálně je to 9,031.851 nakažených.

Poslední milion nakažených do úhrnné statistiky přibyl za necelý měsíc. Hranice osmi milionů nakažených koronavirem v Rusku padla 18. října, uvedla agentura TASS. Jenom v Petrohradě bylo za poslední den odhaleno 3273 případů koronavirové nákazy a v Moskevské oblasti 2891. Také zemřelých přibylo nejvíce v Petrohradě (70), zatímco Moskevská oblast má 53 nových úmrtí. Aktivních případů onemocnění je v Rusku aktuálně 1,022.920. Počet lidí, kteří se koronaviru zbavili, vzrostl za poslední den o 33.802, a dohromady se tak podle oficiálních ruských statistik vyléčilo 7,754.764 nakažených. Rakousko a Slovensko hlásí nová maxima počtu nakažených za den Rakousko a Slovensko dnes ohlásily nové nejvyšší přírůstky počtu nakažených koronavirem za den. V Rakousku přibylo za posledních 24 hodin 13.152 infikovaných, na Slovensku za pátek nákazu nově potvrdili u 7244 testovaných. Vysoko se drží počty nakažených také v Polsku, kde za den přibylo 14.292 nových případů. V Rakousku, které má zhruba 8,9 milionu obyvatel, epidemie v posledních dnech výrazně sílí, země zaznamenává nové rekordy v počtu nakažených. Za pátek přibylo infikovaných poprvé přes 13.000, v souvislosti s covidem-19 zemřelo 48 pacientů, oznámila ministerstva zdravotnictví a vnitra. Sedmidenní incidence, tedy počet případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní, je nyní na hodnotě 814,6. V Česku činí tato hodnota podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 661. Kromě Rakouska dnes rekordní denní přírůstek nakažených ohlásilo také pětimilionové Slovensko. Tamní laboratoře v pátek odhalily 7244 nových případů infekce. Nejvíce pozitivních PCR testy odhalily v Prešovském kraji na východě země. S covidem-19 zemřelo dalších 39 lidí. Ve slovenských nemocnicích se podle aktuálních dat nachází 2626 covidových pacientů. Zhruba 80 procent z nich nebylo plně očkovaných. Na jednotkách intenzivní péče je nyní 239 lidí. Navzdory zvýšenému zájmu o očkování v posledních dnech patří Slovensko v EU nadále k zemím s nejnižším podílem naočkovaného obyvatelstva. Dohromady se od počátku pandemie nakazilo koronavirem na Slovensku přes 554.000 lidí, s covidem-19 jich zemřelo 13.485. Polské ministerstvo zdravotnictví dnes informovalo, že za posledních 24 hodin se nákaza virem SARS-CoV-2 prokázala u 14.292 testovaných. S covidem-19 zemřelo za den 266 lidí. V Polsku, které má zhruba 38 milionů obyvatel, je nyní v nemocnicích 13.121 covidových pacientů, z nichž je 1110 odkázáno na plicní ventilaci. Celkem se v Polsku od počátku pandemie nakazilo koronavirem přes 3,19 milionu lidí, z nichž 78.821 nemoci covid-19 podlehlo.