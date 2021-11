Nový železobetonový most z Jizerky na Orle dnes pomohl osadit vrtulník

Kořenov (Jablonecko ) - Konstrukci nového železobetonového mostu, který v Kořenově v Jizerských horách propojí turistické trasy v Česku a Polsku, osadil dnes vrtulník. Železnou konstrukci mostu nebylo možné kvůli obtížně přístupnému terénu dopravit po zemi. Musel pomoci vrtulník, který tři díly dopravil na místo z 1,5 kilometru vzdáleného parkoviště na Jizerce a usadil je na připravené pilíře. Ještě zbývá osadit dubové fošny na podlahu a zábradlí, řekl dnes ČTK mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

Výstavba mostu na Jizerce přišla na 6,5 milionu korun. "Je to výjimečný přeshraniční most, který spojuje síť pěších stezek a v zimě dvě lyžařské magistrály v České republice a v Polsku, z toho důvodu Liberecký kraj podpořil rekonstrukci mostu třemi miliony korun, protože rozpočet obce Kořenov není na podobné akce úplně vybavený," doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Českou Jizerku a polské Orle spojoval do loňského roku dřevěný mostek, který musela obec dát zbourat. Byl v havarijním stavu a hrozilo, že se zřítí do řeky. Nový most chtěla obec stavět už loni, zkomplikoval to ale koronavirus a zavření česko-polské hranice. "Většina věcí se musí dělat z polské strany," řekl místostarosta Kořenova Stanislav Pelc (Starostové pro Liberecký kraj). Přístup po zemi z české strany vede totiž chráněným územím. Přes Jizeru teď vede provizorní lávka, po dokončení mostu ji ale dělníci zbourají. Kdyby tam nebyla, nejbližší další vhodné místo pro přechod česko-polské hranice by bylo až v krkonošském Harrachově.

Železobetonový most přes Jizeru spojoval osadu Jizerka s Orle od roku 1901. Od druhé světové války byl ale hraniční přechod zavřený a na konci 70. let minulého století most strhli. O obnovu přeshraničního spojení a nový most usilovaly samosprávy obou stran hranice od roku 1996. Most slavnostně otevřeli 15. července 2005, výstavbu šestnáctimetrové dřevěné lávky zaplatil tehdy Kořenov. Už tehdy počítal s tím, že jde o provizorní řešení a v náročných horských podmínkách smrková lávka nevydrží víc než 15 let. "Životnost nového mostu je na 50 až 80 let," dodal Pelc.