Nový Zéland vstupuje do celostátní karantény kvůli jednomu případu nákazy

Wellington/Canberra - Nový Zéland vstupuje do několikadenní celostátní karantény poté, co se v největším městě Aucklandu prokázal jediný případ nákazy koronavirem. Oznámila to tamní premiérka Jacinda Ardernová. Úřady v australském státě Nový Jižní Wales varovaly, že v následujících týdnech může významně vzrůst počet případů infekce.

Nakažený 58letý Novozélanďan žije v Aucklandu a navštívil nedaleký Coromandel. Tato města proto čeká sedmidenní uzávěra, ve zbytku země opatření potrvají tři dny. Podle Ardernové úřady předpokládají, že se muž infikoval variantou delta, potvrzeno to však zatím nemají. Po zdroji nákazy nyní pátrají.

Uzávěra vstoupí v platnost dnes před půlnocí místního času, lidé při ní musí zůstat doma a vyhýbat se kontaktu s ostatními. Většina lidí může domov opustit jen v nutných případech. Nový Zéland dosud v porovnání s jinými zeměmi epidemii úspěšně čelil, poslední šíření zaznamenal v únoru letošního roku. Od počátku epidemie zde s koronavirem zemřelo 26 lidí.

Na podobný systém přísných uzávěr a snah o úplnou eliminaci přenosu sází i Austrálie. Úřady však dnes varovaly, že i přes momentální karanténu největšího města Sydney v následujících týdnech "značně naroste" počet nakažených.

Stát Nový Jižní Wales, který je epicentrem posledního šíření nemoci, za posledních 24 hodin oznámil 452 nových případů infekce. Dosavadní rekordní denní bilanci 466 nakažených australský svazový stát ohlásil o víkendu.

"Odhadujeme, že případů bude v následujících dvou či třech týdnech pravděpodobně významně přibývat," oznámila premiérka Nového Jižního Walesu Gladys Berejiklianová. Sydney již zpřísnilo opatření - zvýšilo pokuty pro ty, kteří porušují nařízení a nezůstávají doma, a v některých částech města postavilo zábrany.

Austrálie se zároveň snaží urychlit pomalý vakcinační program, v rámci kterého se dosud plně naočkovalo okolo 26 procent populace.