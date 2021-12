Nový Zéland chystá doživotní zákaz kouření pro mladé

Wellington - Novozélandská vláda přišla s unikátním plánem, jak v zemi skoncovat s kouřením. Podle návrhu nového zákona by se měl každoročně zvýšit minimální věk pro nákup cigaret o rok. Mladá generace by tak již neměla mít možnost koupit si legálně cigarety za svého života vůbec, píše agentura AFP.

Minimální věk pro nákup tabáku je na Novém Zélandu nyní 18 let. Od roku 2027 by se tato hranice měla postupně zvyšovat. "Chceme zajistit, že mladí lidé nikdy nezačnou kouřit... Lidé, kterým bude v době uvedení zákona v platnost 14 let, již nebudou mít za svého života možnost koupit si legálně tabák," prohlásila představitelka novozélandského ministerstva zdravotnictví Ayesha Verrallová.

Vláda chce návrh zákona předložit parlamentu v roce 2022 a podle Verrallové je pravděpodobné, že ho poslanci schválí. V platnost by nová norma mohla vstoupit v roce 2023. Vládní plán počítá rovněž s povolením prodeje tabákových výrobků jen s velmi nízkým obsahem nikotinu, a také se snížením počtu obchodů, které tyto výrobky prodávají.

Cílem je, aby do roku 2025 kouřilo méně než pět procent Novozélanďanů, uvedla vláda. Množství kuřáků na Novém Zélandu již řadu let klesá; nyní kouří jen 11 procent dospělých, devět procent každodenně. Vyšší podíl kuřáků, 29 procent, je mezi původním maorským obyvatelstvem. Vládní plán počítá s vytvořením pracovní skupiny, která by měla pomoci omezit kouření mezi Maory.

Elektronických cigaret by se nový zákon týkat neměl. Podle Verrallové je kouření tabáku mnohem škodlivější a zůstává na Novém Zélandu hlavním důvodem úmrtí, jimž by se dalo zabránit. Ročně stojí až za 5000 úmrtími.