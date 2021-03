Nový web má usnadnit veřejnou kontrolu financování politických stran

Praha - Posílit veřejnou kontrolu nad financováním politických stran má za cíl internetová stránka PolitickeFinance.cz. Z veřejně dostupných dat ve výročních zprávách stran umožňuje zájemcům seznámit se s financováním 157 stran a hnutí, identifikovat největší podporovatele a jejich napojení na veřejné finance. Autoři webové stránky o tom dnes informovali na tiskové konferenci.

Webovou stránku provozuje Datlab institut, jeho vznik podpořila platforma Rekonstrukce státu. U všech dat o příjmech, výdajích, dluzích stran i dárcích vychází z výročních zpráv, které zveřejňuje od roku 2017 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. V předchozích letech autoři zpracovávali data ručně, takže se omezují na desítku největších uskupení.

U jednotlivých stran na základě dostupných údajů hodnotí web index finančního zdraví. Ze sněmovních stran jsou na tom z tohoto hlediska nejhůře vládní ČSSD a opoziční ODS kvůli značnému zadlužení, řekl ekonom Datlab a manažer projektu Jiří Skuhrovec. "Větší riziko bych viděl u ČSSD, která dluží nějakých 280 milionů korun, a příjmy nevypadají, že by je mohla někdy splatit. Je totiž velmi silně závislá na státních dotacích," vysvětlil.

Největším dárcem je podle webu společnost Cíl, jejímž jediným akcionářem je ČSSD. Ve prospěch ČSSD podle výročních zpráv plnila přes 976 milionů korun, velkou většinu zhruba před 20 lety. Druhým největším dárcem je podnikatel a bývalý senátor Ivo Valenta s dary v objemu 67,5 milionu. Dostali je Strana soukromníků, Trikolóra, ODS, Svobodní či STAN.

Třetí a čtvrtou pozici mezi dárci zaujímají TOP 09 a STAN kvůli darům ve prospěch spolupracujících uskupení. Pětici uzavírá premiér Andrej Babiš (ANO), který hnutí ANO podle webu daroval 30,3 milionu korun. O částky v řádu milionů se naposledy jednalo v roce 2012. Masivním darům podle autorů webu brání aktuální legislativa. "Zatímco v roce 2015 šla od 50 největších dárců téměř polovina darů, dnes už to není ani třetina," uvedli.

V desítce největších dárců jsou ještě Zdeněk Bakala (29,3 milionu), Petr Benda (28 milionů), Richard Benýšek (18,5 milionu), Tomáš Melich (12,8 milionu) a hokejista Jaromír Jágr (21,6 milionu),

Letos je největším dárcem Spolek pro podporu liberální demokracie ČR, který mezi ODS, Piráty, lidovce a STAN rozdělil rovnoměrně deset milionů korun. Částku 2,5 milionu poskytl podle Skuhrovce i TOP 09, jejíž výroční zprávu za loňský rok zatím úřad nezveřejnil.

U dárců je možné zjistit, zda získali veřejné zakázky či dotace. "V roce 2020 zatím evidujeme 200 darů od firem získávajících veřejné zakázky a dotace. Náš web je nechce očerňovat," uvedl Skuhrovec. Zviditelnění dárců omezuje reálné riziko střetu zájmů, míní.

Člen dohledového úřadu Jan Outlý iniciativu ocenil. Podle stávající legislativy je podle něj situace asymetrická v tom, že strany musí pečlivě vykazovat peníze na kampaň, u příjmů je ale úřad odkázán na to, co strany vykážou. "Úřad nemůže jít po původu peněz, je to úloha občanské společnosti," řekl.