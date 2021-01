Nový vesmírný kamion Dragon úspěšně zakončil svou první misi

Washington - Přistáním ve vlnách Atlantského oceánu zakončil v noci na dnešek úspěšně svou první výpravu mimo Zemi vylepšený kosmický kamion Cargo Dragon společnosti SpaceX. Zdárný návrat lodi z 38 dní trvající mise k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) potvrdily SpaceX a americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Fotogalerie

Cargo Dragon vynesla 6. prosince na oběžnou dráhu z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě raketa Falcon 9, patřící rovněž společnosti SpaceX. Loď přistála na orbitálním komplexu následující den se zásobami i vánočními dárky pro posádku, s novou přechodovou komorou a s materiálem pro řadu vědeckých experimentů.

Cargo Dragon, označovaný také jako Dragon 2, je nepilotovanou verzí kosmického přepravního prostředku firmy SpaceX, jehož pilotovanou variantou je Crew Dragon určený pro dopravu lidí. Nový nákladní Dragon z pilotované verze vychází a je jí podobný, ale také se v mnohém liší, stejně jako od svého předchůdce.

Vylepšený Cargo Dragon dokáže ve srovnání se starší verzí dopravit z ISS na Zemi o 20 procent více nákladu. Dnes v 02:26 SEČ přistál v Atlantském oceánu s dvěma tunami materiálu, včetně živých myší, na nichž se testovaly změny v očích v podmínkách mikrogravitace.

Z oběžné dráhy se také vrátilo 320 řízků vinných rév a dvanáct lahví vína Bordeaux, které na ISS byly od konce roku 2019. Nyní bude podle serveru Spaceflight Now několik lahví otevřeno pro exkluzivní ochutnávku, zatímco vědci zahájí vědečtější analýzu některých vín s cílem zjistit, jak zestárlo po čtrnáctiměsíčním pobytu v mikrogravitaci. U řízků rév budou experti zkoumat, jak na stanici zvládaly tamní radiační a nízkogravitační prostředí.

Mise nového nákladního Dragonu přinesla několik "poprvé". Předně poprvé byly na ISS najednou dvě lodě společnosti SpaceX. Od listopadu tam totiž dál kotví pilotovaná verze Crew Dragon, s níž přeletěli čtyři noví členové posádky orbitálního komplexu.

Poprvé byla nákladní loď k ISS připojena, a také od ní odpojena, automaticky bez pomoci robotického ramena Canadarm-2, využívaného k bezpečnému ukotvení a také k bezpečnému vzdálení lodě od stanice před zažehnutím motorů k odletu. Poprvé byl také k přistání využit nový stykovací adapter IDA-3 u dokovacího portu modulu Harmony.

Poprvé také nákladní loď Dragon dosedla do vln Atlantského oceánu u floridských břehů místo přistání v Tichém oceánu. Díky blízkosti mysu Canaveral může SpaceX vrátit časově citlivý náklad do Kennedyho vesmírného střediska NASA během pouhých čtyř až devíti hodin. Při dosavadním přistávání u pobřeží Kalifornie na druhém konci USA trvalo několik dní, než se výzkumné vzorky z ISS dostaly do NASA.