Nový typ koronaviru má již 82 obětí, nakažených jsou skoro 3000

Peking - Nejméně 82 mrtvých a více než 2800 nakažených má na svědomí nový typ koronaviru, který se šíří z čínského města Wu-chan. První případ úmrtí na nákazu dnes potvrdily úřady z mnohamilionové čínské metropole Pekingu. Kvůli rostoucímu počtu nových případů zesilují státy po celém světě opatření proti šíření viru. V ČR se výskyt nákazy zatím nepotvrdil, lékaři na Moravě však prověřují tři nemocné, kteří se nedávno vrátili z Číny.

Čínská vláda ve snaze zamezit přenosu koronaviru prodloužila do neděle volno v souvislosti s oslavami lunárního Nového roku, které začaly v sobotu. Úřady také vyzývají občany, aby zůstávali co nejvíce doma. Čínská finanční metropole Šanghaj lidem povolí návrat do práce až od 9. února.

Za posledních 24 hodin přibylo podle čínské zdravotnické komise 769 potvrzených případů infekce. Dalších více než 30.000 lidí, kteří přišli do kontaktu s pravděpodobnými nakaženými, zdravotníci sledují. Vláda rovněž potvrdila osm případů nákazy v Hongkongu a šest v Macau. Nový koronavirus se rovněž objevil v Thajsku, na Tchaj-wanu, v Japonsku, Jižní Koreji, Vietnamu, Singapuru, Malajsii, Nepálu, USA, ve Francii, v Kanadě, Austrálii či v Kambodži.

Ve Vietnamu byl s podezřením na nákazu hospitalizován Čech. Infekce se u něj zatím nepotvrdila, uvedla v neděli mluvčí českého ministerstva zdravotnictví, dnes nejsou nové informace k dispozici. Podezření na infekci koronavirem se objevila i v zemích sousedících s Českou republikou - na Slovensku a v Rakousku, ale nepotvrdila se.

Čeští hygienici evidují tři podezření nákazy koronavirem u pacientů, kteří se nedávno vrátili z Číny. Na Opavsku jde o Číňanku, která přiletěla před 11 dny, a 30letého muže, který se vrátil před třemi týdny. Kroměřížská nemocnice zase prověřuje podezření na koronavirus u devětatřicetiletého muže.

Pražská Nemocnice na Bulovce dnes zároveň oznámila, že se nákaza nepotvrdila u pacientky z Brazílie, která se nedávno vrátila z jihovýchodní Asie a vykazovala symptomy chřipky. Výsledky byly negativní i u dalšího pacienta, který byl do nemocnice přijat již v pátek.

Británie, Německo, Španělsko a Austrálie dnes oznámily, že se snaží pomoci svým občanům opustit Wu-chan, který byl kvůli obavám z koronaviru uzavřen. Evakuaci svých státních příslušníků z Wu-chanu mají podle dřívějších zpráv v plánu i Spojené státy, Francie a Japonsko. Česká diplomacie jedná o možnosti návratu dvou ze čtyř českých občanů, kteří mají o evakuaci zájem, se zeměmi Evropské unie, především s Francií.

Český premiér Andrej Babiš po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu uvedl, že na mezinárodním letišti v pražské Ruzyni chce zlepšit opatření spojená se šířením koronaviru z Číny, aby veřejnost měla pocit bezpečí. Plošný screening však zatím podle hygieniků nemá smysl.

Světové zdravotnické organizace (WHO) se minulý týden rozhodla nevyhlásit kvůli viru celosvětový stav zdravotní nouze, jelikož považovala opatření v okolí Wu-chanu, který je zatím jediným ohniskem nemoci, za dostatečná. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus však při dnešní návštěvě Číny prohlásil, že pokud se stav nákazy změní k horšímu, může se krizový výbor WHO rychle sejít znovu a situaci opět posoudit.

Schopnost šíření viru 2019-nCoV, který je infekční i v inkubační době, začíná podle čínských úřadů sílit a přísná opatření přijímá i řada států sousedících s Čínou. Mongolsko až do 2. března ruší vyučování ve všech školkách, školách, univerzitách i dalších vzdělávacích zařízeních. Úřady rovněž uzavřely všechny hraniční přechody pro pěší i automobilovou dopravu. Ruské cestovní kanceláře zastavily prodej zájezdů do Číny.

Nový typ koronaviru má podle odborníků asi z 80 procent shodnou genetickou informaci jako virus způsobující SARS (akutní respirační syndrom), který si mezi lety 2002 a 2003 vyžádal 774 obětí. Virus 2019-nCoV je zřejmě nakažlivější, nicméně způsobuje menší počet úmrtí. Zatímco na SARS zemřel téměř každý desátý nakažený, nový koronavirus je smrtelný zatím jen asi ve třech procentech případů.

Čínský jüan dnes sestoupil na třítýdenní minimum kvůli rostoucímu počtu úmrtí v důsledku nového typu koronaviru. Obavy z ekonomických důsledků nového viru tlačí dolů rovněž ceny akcí a ropy. Roste naopak cena zlata, které je považováno za bezpečnou investici v období nejistoty. Čínské ministerstvo financí a národní zdravotnická komise dnes oznámily, že na boj proti šíření nového typu koronaviru poskytnou 60,33 miliardy jüanů (198 miliard Kč).