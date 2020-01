Nový typ koronaviru má již 81 obětí, nakažených jsou skoro 3000

Peking - Již 81 mrtvých a 2744 nakažených si vyžádal nový typ koronaviru, který se šíří z čínského města Wu-chan. Čínská vláda ve snaze zamezit dalším přenosům koronaviru prodloužila až do neděle volno v souvislosti s oslavami lunárního Nového roku, které začaly v sobotu. Čínská finanční metropole Šanghaj uvedla, že v tomto městě se lidé nebudou smět vrátit do práce až do 9. února.

Británie, Německo, Španělsko a Austrálie dnes oznámily, že se snaží pomoci svým občanům opustit Wu-chan, který byl kvůli obavám z šíření nebezpečného koronaviru uzavřen. Evakuaci svých státních příslušníků z Wu-chanu mají podle dřívějších zpráv v plánu v nejbližších dnech také Spojené státy, Francie a Japonsko.

O možnosti návratu dvou ze čtyř českých občanů, kteří mají o evakuaci zájem, jedná česká diplomacie s dalšími zeměmi Evropské unie, především s Francií. Podle premiéra Andreje Babiše by mohli zůstat ve Francii v karanténě. Podle britských bulvárních médií ale Čína odletům cizinců zatím brání.

Za posledních 24 hodin přibylo podle čínské zdravotnické komise 769 potvrzených případů infekce a dalších více než 30.000 lidí, kteří přišli do kontaktu s pravděpodobnými nakaženými, zdravotníci sledují. Vláda rovněž potvrdila osm případů nákazy v Hongkongu a šest případů v Macau. Nový koronavirus se rovněž objevil v Thajsku, na Tchaj-wanu, v Japonsku, v Jižní Koreji, ve Vietnamu, v Singapuru, v Malajsii, v Nepálu, v USA, ve Francii, v Kanadě a v Austrálii.

Ve Vietnamu byl s podezřením na nákazu hospitalizován Čech. Infekce se u něj zatím nepotvrdila, uvedla v neděli mluvčí českého ministerstva zdravotnictví, dnes nejsou nové informace k dispozici. Podezření na infekci koronavirem se objevila i v zemích sousedících s Českou republikou - na Slovensku a v Rakousku, tam se ale nepotvrdila.

Český premiér Babiš po ranním jednání Bezpečnostní rady státu uvedl, že na mezinárodním letišti v pražské Ruzyni chce zlepšit opatření spojená se šířením koronaviru z Číny, aby veřejnost měla pocit bezpečí. Piloti by měli při přistávání pasažéry informovat, že pokud cítí příznaky nemoci, mají se hlásit u zdravotní služby. Větší aktivitu čeká premiér také u pasové kontroly u příletů mimo schengenský prostor. Plošný screening nemá zatím podle hygieniků smysl.

Infekční klinika pražské Nemocnice Na Bulovce oznámila, že je na případné pacienty nakažené koronavirem připravena, v současné době má pro tyto případy vyčleněny dva volné pokoje. Počty lůžek může v případě potřeby zvýšit.

Schopnost šíření viru 2019-nCoV, který je infekční i v inkubační době, podle čínské národní zdravotnické komise začíná sílit a přísná opatření přijímá i řada států sousedících s Čínou. Mongolsko od dnešního dne až do 2. března ruší vyučování ve všech školkách, školách, univerzitách a dalších vzdělávacích zařízeních. Úřady rovněž uzavřely všechny hraniční přechody pro pěší i automobilovou dopravu. Ruské cestovní kanceláře zastavily prodej zájezdů do Číny.

Čínský jüan dnes sestoupil na třítýdenní minimum kvůli rostoucímu počtu úmrtí v důsledku nového typu koronaviru. Obavy z ekonomických důsledků nového viru tlačí dolů rovněž ceny akcí a ropy. Roste naopak cena zlata, které je považováno za bezpečnou investici v období nejistoty. Čínské ministerstvo financí a národní zdravotnická komise dnes oznámily, že na boj proti šíření nového typu koronaviru poskytnou 60,33 miliardy jüanů (198 miliard Kč).