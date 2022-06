Nový trojský kůň dokáže z telefonů s Androidem ukrást stovky dolarů ročně

Praha - Na telefony s operačním systémem Android útočí nový trojský kůň, který z nich dokáže tajně pomocí prémiových SMS a volání na prémiová čísla odcizit stovky dolarů ročně. Škodlivý program pod názvem SMSFactory se již objevil i u českých uživatelů. Uvedla to dnes antivirová firma Avast.

"Mobilní škodlivý program se šíří prostřednictvím takzvaného malwaretisingu, notifikací a upozornění zobrazovaných na stránkách nabízejících hacky do her, obsah pro dospělé nebo na stránkách s bezplatným streamováním videí. Ta malware vydávají za aplikaci, která uživatelům přístup k hrám, videím nebo obsahu pro dospělé umožní. Po instalaci se skryje, takže je pro oběti téměř nemožné zjistit, co poplatky na jejich účtech za telefon způsobuje," uvedl analytik Avastu Jakub Vávra.

Avast za posledních 12 měsíců zaznamenal SMSFactory u více než 165.000 svých uživatelů, přičemž nejvíce jich bylo v Rusku, Brazílii, Argentině, Turecku a na Ukrajině. V Česku se zatím vyskytl jen v omezené míře, podle firmy není však vyloučeno, že se časem ještě rozšíří.

Na rozdíl od nedávných kampaní obsahuje SMSFactory funkce pro skrytí, jako je absence ikony a názvu aplikace. Ty Obchod Google Play nepovoluje, a proto se kyberzločinci uchýlili k poměrně složité síti webů pro doručení a následnou komunikaci s malwarem. Existují také verze schopné vytvořit na infikovaném zařízení nový správcovský účet, což ztěžuje odstranění trojanu, nebo verzi schopnou kopírovat a extrahovat seznam kontaktů oběti, což pravděpodobně umožňuje šíření na další kontakty. Některé verze zase přesměrovávají uživatele na stránky s cílem přimět je k instalaci další aplikace SMSFactory, dodal Avast.