Zlín - Cílem hokejistů Zlína bude v příští extraligové sezoně postup do play off. Suchou přípravu zahájí tým v pondělí, potrvá devět týdnů. S nástupem na led počítá klub v druhé polovině července. Novinářům to dnes řekl nový hlavní trenér Antonín Stavjaňa, který na střídačce nahradí Roberta Svobodu. Do týmu se vrací útočník Bedřich Köhler, který v uplynulé sezoně působil v brněnské Kometě, předtím hrál tři roky za Hradec Králové. Ve Zlíně hrával Köhler už v letech 2008 až 2015, v sezoně 2013/14 s týmem vybojoval mistrovský titul.

"Ambice jsou vždycky play off, a jestli přes předkolo nebo jinak, je úplně jedno. Mluví se hodně o posilování. Já bych nechtěl, aby to dopadlo jak dva roky zpátky Mladá Boleslav, která měla výborný tým, který se dostal do play off, a domnívali se, že posílili, a potom to byla taková ta průšvihová sezona," uvedl Stavjaňa. Přesto věří, že se kádr ještě podaří vhodně doplnit.

Dnes klub PSG Berani Zlín představil jako novou posilu útočníka Bedřicha Köhlera, jenž po příchodu z Komety Brno podepsal víceletou smlouvu. Po šesti letech v nižších zámořských soutěžích se do Zlína vrátil obránce Lukáš Buchta. V klubu bude působit také útočník Jan Dufek, který za něj hrál v rámci střídavých startů z prvoligové Poruby už v závěru tohoto ročníku.

Generální manažer klubu Martin Hosták uvedl, že se chystá i příchod významné posily ze Skandinávie. "Je to střední útočník. Bude tady už v rámci suché přípravy. Hledali jsme spíš typy hráčů, kteří by nám pomohli udělat krok dál, posunout se v extraligové hierarchii o něco výš," uvedl Hosták.

Letní příprava začne zlínským hokejistům v pondělí 29. dubna. "Je tam devítitýdenní cyklus, který rozdělíme na polovinu soustředěním v nejbližším okolí. Potom bude dovolená a 22. července bychom měli ve Zlíně nastoupit na led," řekl Stavjaňa.

Šestapadesátiletý bývalý reprezentační obránce podepsal ve Zlíně dvouletou smlouvu. Jeho asistentem bude Martin Hamrlík a trenérem brankářů Richard Hrazdira, kteří na stejných postech působili už v této sezoně.

Stavjaňův předchůdce Svoboda trénoval Zlín tři roky. "Po určité době se trenér trošku okouká. Nastává psychická únava hráčů, začíná se to opakovat a tomu jsem chtěl předejít," vysvětlil jeho odchod Hosták.

Hokejisté Zlína obsadili v základní části extraligy deváté místo. V předkole play off vypadli v pěti zápasech s Mladou Boleslaví.

Útočník Köhler se po čtyřech letech vrací do Zlína

Hokejový útočník Bedřich Köhler bude v příští sezoně hrát v extraligovém Zlíně. Čtyřiatřicetiletý hráč působil v uplynulé sezoně v brněnské Kometě, předtím hrál tři roky za Hradec Králové. Ve Zlíně hrával Köhler už v letech 2008 až 2015, v sezoně 2013/14 s týmem vybojoval mistrovský titul. S PSG Berani Zlín podepsal víceletou smlouvu, její přesnou délku klub nezveřejnil.

V této sezoně zaznamenal Köhler v Kometě v 58 zápasech šest branek a šest asistencí. "Ročník v Brně mi nevyšel, jak jsem si představoval. Ani já ani Kometa jsme s ním nebyli spokojení. Poté jsme se rozhodovali, co dál. S agenty jsem řešil primárně Zlín. Jsem rád, že jsme se dohodli. Jednání byla krátká a velice korektní. Jsem rád, že to klaplo," řekl dnes novinářům Köhler.

Podle generálního manažera zlínských hokejistů Martina Hostáka je Köhler cenný především před soupeřovou brankou a v přesilovkách. "Velmi si ho vážím jako hokejisty, který má hodně za sebou. Myslím si, že velice vhodně doplní náš tým. Přinese další zkušenost, klid, drajv. V kabině určitě bude mít velké slovo," uvedl Hosták.

Rodák z Ostravy působí v nejvyšší tuzemské hokejové soutěži od sezony 2003/04, kdy do ní poprvé naskočil v dresu Vítkovic. V extralize odehrál Köhler 850 utkání s bilancí 181 branek a 146 asistencí. Zahrál si i za reprezentaci.