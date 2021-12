Nový systém pomůže lidem s bipolární poruchou lépe zvládat jejich nemoc

Klecany (u Prahy) - Nový digitální systém vyvinutý odborníky pomůže lidem s bipolární poruchou lépe zvládat jejich nemoc. Nyní začalo jeho pilotní testování, mohou se zapojit dobrovolníci. Na vývoji systému spolupracovali odborníci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), společnosti Mindpax a ČVUT. Předběžné výsledky ukazují pokles manických symptomů, zvýšení pravidelnosti spánkového režimu a zvýšení kvality života, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí NUDZ Jan Červenka.

Bipolární afektivní porucha (BAP) se řadí mezi poruchy nálady a významně postihuje denní i spánkovou aktivitu člověka. V tuzemsku podle vědců postihuje přes 100.000 lidí. "Projevuje se střídáním fází mánie, deprese a stabilního období. Manické epizody jsou charakteristické zvýšenou aktivitou, zlepšenou až euforickou náladou a pocitem přílivu energie. U depresivní fáze naopak přetrvávají pocity nedostatku energie a únavy, snižuje se aktivita a zhoršuje se nálada. Oba tyto stavy mohou výrazně zasahovat do pracovního i sociální života a mohou být i život ohrožující," popsal Eduard Bakštein z NUDZ.

Systém se skládá z náramku, mobilní aplikace a lékařského portálu. Monitoruje aktivitu, náladu a spánek uživatelů. Ti zároveň pravidelně každý týden obdrží krátké informativní zprávy, které obsahují informace o bipolární afektivní poruše, možnosti terapie, lécích, životním stylu a takzvaném well-beingu. "Kromě těchto obecných zpráv jsou pacientům zasílány také zprávy personalizované, v nichž účastníci získávají informace o možnostech úpravy svého režimu, relaxačních technik či povzbuzujících aktivit. Systém tak pomáhá lidem s bipolární afektivní poruchou lépe pochopit jejich onemocnění a upozorní na možné blížící se zhoršení stavu ještě předtím, než daný člověk pociťuje nějaké příznaky," dodal Filip Španiel z NUDZ.

Podle jedné z uživatelek systému, která se s BAP léčí pět let, jsou výhodou systému například přehledně vizualizovaná data, která jí ve spolupráci s ošetřujícím psychiatrem pomohla lépe pochopit, jak u ní probíhají jednotlivé fáze. Během používání systému zaznamenala zkrácení periody deprese i mánie.

Do aktuálního testování v rámci roční studie se mohou zdarma přihlásit dospělí od 18 do 60 let, kteří se aktuálně léčí s bipolární afektivní poruchou. Více informací je na bipo.nudz.cz.