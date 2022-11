Nový stavební holding Thierra chce mít obrat až deset miliard korun za rok

Praha/Brno - S plánem zařadit se mezi pět největších stavební společností v ČR vstoupil letos na trh stavebně-technologický holding Thierra. Cílí na obrat až deset miliard korun za rok. Do budoucna chce firma se sídlem v Brně získávat i velké dopravní zakázky jako jsou mosty nebo dálnice. Generální ředitel Václav Stehno na dnešním setkání s médii v Praze uvedl, že firma chce jít proti současnému trendu a většinu řemesel i výroby mít vlastní.

Stavebně-technologický holding Thierra vznikl v květnu a stojí za ní spolupráce Stehna a Tomáše Vavříka z developerské společnosti Domoplan. Právě od Domoplanu má Thierra zajištěné zakázky v objemu pět miliard korun a příští rok odhaduje obrat přes 1,2 miliardy korun. "Dává nám to rozhled, ale nechtěl bych, aby Thierra byla vnímaná jako sestra Domoplanu, ale jako plnohodnotný stavební koncern začínající na jeho zakázkách," řekl Stehno ČTK.

Mezi největší stavební firmy v Česku patří Metrostav, který měl loni obrat přes 19 miliard korun, nebo český Strabag s čistým obratem přes 16 miliard korun za rok.

Stehno, který je i spolumajitelem stavební společnosti Alglas zaměřené na obvodové pláště, odhaduje obrat pozemního stavitelství (stavby budov) v Česku na pět až šest miliard korun. Aby mohl s Thierrou mít obrat devět až deset miliard, což by rád v letech 2028 až 2030, pustí se časem i do liniových staveb. "Pokud chceme obrat navyšovat, což my chceme, tak jsou nezbytné," řekl. K jejich získání ale potřebuje mít portfolio referenčních staveb, proto bude muset vstoupit do různých sdružení.

Plánem Stehna je nejít cestou přeprodávání služeb, ale mít většinu profesí a i vlastní výrobu. Příští rok chce zaměstnat 250 lidí, postupně až tisíce. "Chceme jít proti proudu, mít specializovaná řemesla, vrátit se k baťovskému systému," řekl Stehno. Firma si podle něj chce zajistit hrubou výstavbu, mít divizi zakládání a monolitických konstrukcí, jedná o akvizici sklárny. Poté se soustředí i na interiéry, třeba elektrikáře či obkladače.

Do holdingu se snaží Stehno přivést odborníky a netají se, že je v Brně přetahuje z konkurenčních firem. "Budovat kvalitu s lidmi z ulice nejde a museli jsme sáhnout po tom nejlepším," řekl. Uvedl, že společnost spolupracuje s Fakultou stavební brněnského VUT a chce si i vychovávat absolventy.

Holding Thierra je součástí investiční skupiny Fipox, do které patří i Domoplan, Alglas, společnost MyResorts i Magus EDH, která se věnuje energetické správě chytrých domácností.