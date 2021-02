Nový stav nouze je důsledkem nedohody vlády s opozicí, míní politologové

Praha - Vyhlášení nového nouzového stavu na základě žádosti hejtmanů je podle politologů výsledkem selhání vlády při vyjednávání s opozicí. Dalším důvodem je podle politologa Josefa Mlejnka z Karlovy univerzity také to, že opozice nedohlédla potenciální dopady epidemie v případě rozvolnění opatření proti covidu-19. Podle politologa Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze budou nyní hejtmani z vládních stran více tlačit na to, aby se vláda snažila s opozicí lépe domluvit. Kdo je vítězem situace, se zatím nedá říct, shodli se oba politologové oslovení ČTK.

Vláda na základě žádosti hejtmanů vyhlásila v celé ČR na 14 dní nouzový stav kvůli epidemii covidu-19. Nový stav nouze potrvá do 28. února. Začne o dnešní půlnoci a naváže tak na dosavadní nouzový stav, který ve stejnou dobu skončí. Jeho prodloužení ve čtvrtek neschválila Sněmovna.

Podle Mlejnka je současná situace výsledkem toho, že vláda nedostatečně vyjednávala a opozice zároveň nedohlédla potenciální dopady toho, že boj s pandemií bez nouzového stavu nemusí být tak účinný, jak tvrdila ve Sněmovně. Mrklas vidí odpovědnost jednoznačně na straně vlády, která se podle něj neměla spoléhat jen na dohodu s komunisty, protože ti už delší dobu avizovali, že jejich podpora není bezpodmínečná. To, že opozice prodloužení nouzového stavu ve čtvrtek nepodpořila, je podle něj selhání vlády.

Kdo bude ze situace nejvíc těžit, ukážou podle Mrklase až další týdny. Je podle něj jasné, že epidemie zatím není pod kontrolou. Za důvod považuje to, že vláda selhává v krizovém řízení. Dohoda hejtmanů požádat vládu o nouzový stav se podle něj za vítězství kabinetu označovat nedá. Hejtmani ve svých prohlášením spíš vládu kritizovali za to, že nenašla sama pro současnou situaci řešení, řekl. Asociace krajů podle něj zároveň dala jasně najevo, že nouzový stav by měl být nahrazen něčím standardnějším.

Žádné vítěze zatím nevidí ani Mlejnek. "Až pokud se podaří prosadit opatření, kterými hejtmani podmínili svou žádost, a zároveň pokud se ukáže, že šlo o opatření účinná a správná, pak teprve bude možné začít hledat případné vítěze," řekl.

Podle Mlejnka nezbývá než věřit, že se premiér Andrej Babiš (ANO) nyní skutečně bude chtít domluvit s opozicí na dalším postupu, jak avizoval. "Opozice není natolik silná a jednotná, aby svrhla vládu a sestavila nějakou vlastní, což by bylo politicky nejčistší řešení toho, že odmítla vládě schválit nouzový stav," řekl. Podle Mrklase je možnost dohody mezi premiérem a opozicí nejistá. Na premiéra teď podle něj ale budou v tomto smyslu tlačit i hejtmani z vládních stran.

Oba politologové se shodli, že současná situace v ČR dělá špatný dojem v zahraničí. Mlejnek připomněl, že Německo kvůli obavám z nezvládnutí epidemické situace už s ČR uzavřelo hranice. "Zahraniční politika je záležitostí vlády, vyjádřeními vytvářela dojem, že se tu děje něco, co není pod kontrolou," dodal Mrklas.