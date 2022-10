Nový seriál Případy mimořádné Marty uvede Nova letos pouze na Voyo

Praha - Osmidílný komediální seriál režisérů Marka Najbrta a Tomáše Pavlíčka Případy mimořádné Marty uvede Nova od 23. října každý týden pouze pro předplatitele služby Voyo. Televizní premiéru, kterou zástupci Novy původně avizovali na 30. října, odložili na první polovinu roku 2023. Příběhy mimořádné Marty zatím nahradí reprízy seriálu Policie Modrava, oznámili.

Hlavní roli seriálu Případy mimořádné Marty ztvárňuje Tatiana Dyková, která se stává z pozice konzultantky členkou vyšetřovacího týmu vedeného kapitánem Kreinerem. Toho hraje Roman Zach. Hlavní hrdinka, inteligentní a velmi osobitá žena postrádající respekt k jakýmkoliv autoritám, pomáhá policii rozplétat komplikované případy vražd. Výměnou za své postřehy žádá pomoc policie s vyšetřením starého případu zmizení jejího přítele, otce její dcery, který se ztratil neznámo kam před patnácti lety. Děj seriálu vychází z francouzsko-belgické předlohy.

"Myslím si, že je to báječně namíchaná komedie a kriminálka, ve které se musí aktéři vypořádat s neustále prudící dvakrát rozvedenou matkou tří dětí, která je geniálním, ale zároveň nezkrotitelným živlem posouvajícím jednotlivá vyšetřování neskutečně rychle kupředu," uvedla Dyková.

Kromě nesourodé ústřední dvojice se v seriálu mimo jiných objeví Anita Krausová jako rozhodná policejní náčelnice a Jiří Svoboda a Táňa Malíková v rolích vyšetřovatelů."Případy mimořádné Marty je seriál, který má díky svému humornému pojetí šanci rozvířit vody tuzemských kriminálek. Největší zásluhu na tom má nejenom režisérský tandem Marek Najbrt a Tomáš Pavlíček, ale také kongeniální (rovnocenný) herecký výkon ústřední dvojice," podotkl kreativní producent televize Nova Michael Bütow.

Seriál Příběhy mimořádné Marty byl jedním ze dvou seriálů, který Nova plánovala do podzimního vysílání zařadit v průběhu sezony. Druhou seriálovou novinkou je rovněž osmidílný seriál O mě se neboj, který by měl jít do vysílání po skončení druhé řady seriálu Pan profesor.

Voyo je placená VOD služba, tedy video na vyžádání (video on demand), poskytující filmy, seriály a pořady on-line. Projekt začal v roce 2011 jako bezplatný archiv pořadů z produkce TV Nova a platforma pro živé vysílání původní tvorby a sportovních přenosů. Postupně se však přetvořila na placenou službu po vzoru amerického Netflixu. Letos tak Voyo uvedlo třeba série Národní házená, Iveta nebo Jitřní záře.