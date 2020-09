Nový seriál ČT nazvaný Ochránce vzniká i v Kladně

Kladno - Nový detektivní seriál České televize nazvaný Ochránce s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli školského ombudsmana vzniká i v Kladně. Podle producenta Michala Reitlera bude mít seriál deset dílů. Scénář, na kterém spolupracovali Tomáš Feřtek a Matěj Podzimek, vznikl na základě skutečných případů z prostředí školství, řekl dnes novinářům Reitler. Premiéra je naplánovaná na příští rok. Seriál režíruje Tereza Kopáčová, druhým režisérem je Tomáš Mašín.

Fotogalerie

Vaculík představuje postavu ombudsmana Aleše Pelána, který někdy pracuje navzdory pravidlům či konvencím. Pomáhá lidem, kteří se v systému dostali do úzkých. "Já si myslím, že jeho hlavní motivací je opravdu, něco změnit nebo něčemu pomoci," řekl o své roli Vaculík. Podle něj je seriál i sociální sondou do systému.

Podle režisérky Kopáčové je hraná tvorba přímější cestou, jak uchopit některá témata. "Člověk to, co chce sdělit o tématu, které si vybere, tak se mu daří snáz postupovat prostředky hraného filmu, než lovit z reality střípky, které pak musí poskládat tak, aby řekl, co chtěl původně říci," uvedla režisérka, která vystudovala dokumentární tvorbu.

Seriál otvírá témata, jako jsou šikana, sebevražda, smrtelný úraz a další. Odehrává se v různých typech škol i prostředí. "Jezdíme po celé republice a snažíme se v tom být autentičtí, jak jen to jde," uvedl Reitler.

Nyní zbývá ještě natočit poslední dva díly seriálu. Protože však natáčení může ovlivnit pandemie koronaviru a související opatření, nechtějí tvůrci předjímat přesný termín premiéry.

Michal Reitler stál například za projekty Most!, Dukla 61, Metanol nebo Případy 1. oddělení. Dvoudílný televizní film Metanol podle skutečné události, kdy zemřely desítky lidí na otravu falšovanými lihovinami, režírovala Kopáčová a Vaculík v něm hrál jednu z hlavních rolí.

Podobně jako v seriálu Případy 1. oddělení se na konci každé epizody Ochránce diváci dozví i výsledek kauzy, která byla předlohou danému dílu. "Na rozdíl od kriminálky, kde ten konec je vždy dobrý, protože je dopaden viník, jednoznačně usvědčen a potrestán, tak ve školství, a to nás na tom láká, je ten ombudsman odsouzen k tomu, hledat dobré řešení pro někoho, kdo je v blbé situaci. To znamená, to není vždycky nejlepší řešení, ale rozhodně jeho zásahem se situace pro toho postiženého zlepší," dodal producent.