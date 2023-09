Nový šéf VSZ v Olomouci Dragoun: Personální změny v současné době nechystám

Olomouc - Nový olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun v nejbližší době personální změny nechystá, zaměřit se chce v první řadě na koncepci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci včetně efektivity poboček. Do funkce jej dnes na úřadě uvedl nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, na jehož návrh Dragouna do funkce jmenoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Na dotaz ČTK Stříž uvedl, že pevně věří, že jeho výběr byl správný; musel by z toho jinak vyvodit odpovědnost. Bývalý ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Dragoun na tomto postu vystřídal Radima Daňhela.

Nový vrchní žalobce dnes novinářům řekl, že na úřad přichází s velkým respektem a pokorou k této funkci. "Beru to jako svou další velkou profesní výzvu," uvedl Dragoun. Zaměřit se chce v řádu nadcházejících měsíců především na koncepci VSZ, půjde především o její strukturu, vnitřní vztahy. "Poté se případně rozhodnu, jestli se do nich promítnou nějaké změny, nebo ne," uvedl.

Změnu na pozici náměstka Radka Bartoše, kterého si Daňhel vybral po rezignaci Pavla Komára, v současné době nechystá. "V současné době není na tuto úvahu prostor, a pokud by byl, nepochybně bych s tím první seznámil kolegy, ale tím neříkám, že to tak bude," uvedl nový vrchní žalobce.

Stříž se na VSZ v Olomouci s novým vrchním státním zástupcem ocitl znovu po 14 měsících, kdy uváděl do funkce předchozího kandidáta Radima Daňhela, který však podal k 31. červenci rezignaci. Nejvyšší žalobce ČTK řekl, že pevně věří, že během jeho funkčního období je to již naposledy. "Kdyby ne, já sám budu cítit odpovědnost za to, že se personální výběr nepovedl. Říkám to skutečně s velkou nadsázkou, neboť podle mě má pan doktor Dragoun za sebou poměrně pestrou minulost, byl na mnoha řídicích funkcích a že se zhostí s úspěchem i této," uvedl nejvyšší státní zástupce.

Dragouna vybral Stříž na základě doporučení výběrové komise, o post olomouckého vrchního žalobce měl zájem také náměstek Bartoš a evropský pověřený žalobce Adam Bašný. U komise nový olomoucký vrchní žalobce bodoval díky své koncepci rozvoje VSZ v Olomouci. Podle zápisů jednání komise nasbíral nejvíce bodů i za předchozí využitelnou praxi ve vedoucích pozicích, přesvědčivé vystupování a vyjadřovací schopnosti, stojí v zápise komise zveřejněné na stránkách NSZ.

Dragoun už jako státní zástupce působil, a to v letech 2007 až 2018, z toho deset let vedl Okresní státní zastupitelství v Lounech. Předtím byl policistou, mimo jiné v protikorupčním útvaru. GIBS šéfoval od roku 2018 do letošního srpna, kdy mu skončilo funkční období.