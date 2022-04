Nový šéf ÚSTR odmítá obvinění, že jeho text je plagiát, pracoval by i teď stejně

Praha - Nastupující ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Ladislav Kudrna odmítá obvinění z toho, že úvodní kapitola jeho knihy Bojovali a umírali v Indočíně je plagiát. Historik ČTK řekl, že tato kompilační kapitola je v pořádku podle tehdejších i současných norem. Publikace sloužila i jako podklad pro Kudrnovu docenturu. Z plagiátorství Kudrnu, který nastoupí do funkce 1. května, loni obvinili členové vědecké rady současného ředitele Zdeňka Hazdry.

Případ loni ÚSTR projednal neveřejně. Stanovisko skupiny posuzovatelů i záznamy z jednání rady ústav zveřejnil tento týden na webu jako odpověď neznámému tazateli podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Případem se orgány ÚSTR zabývaly na základě informace od nejmenovaného člověka. Kudrnovu práci posuzoval tým členů vědecké rady, tvořený akademiky Liborou Oates Indruchovou, Jakubem Končelíkem a Jiřím Lachem.

Dva programy k odhalování plagiátorství problém neprokázaly Při "ručním" posouzení však tým došel k závěru, že v úvodní kapitole Kudrna chybně cituje a doslovně přetiskuje rozsáhlé pasáže jiných autorů, což označili za "jasné plagiátorství". Skupina pak mimo jiné doporučila přeřadit Kudrnu na méně zodpovědnou pozici a zahájit s ním disciplinární řízení. Za Kudrnu se však postavila Rada ÚSTR, nejvyšší orgán instituce, i oponenti jeho habilitační práce. Vedení ústavu, ředitel Hazdra i náměstek Ondřej Matějka, nakonec konstatovali, že Kudrna pochybil, kapitolu však neoznačili za plagiát. Kudrna nebyl potrestán a letos v březnu ho Rada ÚSTR zvolila novým ředitelem.

Kudrna v rozhovoru ČTK řekl, že by nyní neudělal nic jinak. Tvrdí, že posuzovatelé publikaci zkoumali podle pravidel, která platila až roky po jejím vydání. Míní však, že text odpovídá dřívějším i dnešním normám. "Všechny zdroje jsou řádně citovány, včetně stránkového rozsahu. Já nezakrýval vůbec, z čeho jsem čerpal," řekl historik. Poznamenal, že také docházelo od počátku k porušení jeho zaměstnaneckých práv, protože vědecká rada nemá právo zasahovat do personálních záležitostí. Dodal, že věc pro něj skončila tím, když mu ředitel Hazdra na nařízení rady loni v létě napsal omluvný e-mail.

Historik Jiří Lach dnes ČTK řekl, že si stojí za tím, že šlo o plagiát. Kudrnovy výtky ohledně údajného nesprávného posouzení označil za nesmysl. "U vědeckých prací musí být doložené, co je váš vklad a co je použitý zdroj. A to nelze vyřešit ani tím, že na konci kapitoly uvedu knížky nebo texty, ze kterých jsem čerpal," řekl politolog. Zároveň ale podotkl, že následné kroky vedení ústavu podle něj byly v pořádku. "Byl to posudek pro potřeby vedení ÚSTR. My jsme si to prostě nenárokovali. Za prvé jsme nemohli a za druhé to nikoho nenapadlo vnucovat vedení ÚSTR nějaké postupy. Jak to řešila vedoucí složka ústavu, bylo zcela na nich. Měl bych problém, kdyby se to rozhodli neřešit, tutlat. Ale podle mě postupovali dobře a kultivovaně," míní akademik.

Předseda Rady ÚSTR Eduard Stehlík ČTK řekl, že pět ze sedmi radních se loni postavilo za to, že o plagiátorství nešlo. "Když byla (kniha) vydána v soukromém nakladatelství, tak těsně před vydáním majitel řekl, že chce, aby k tomu (Kudrna) napsal úvodní kapitolu, která by českému čtenáři vůbec řekla, co to byla válka v Indočíně," popsal pak Stehlík. "Přestože nakladatel nechtěl, aby tuto kapitolu opatřoval poznámkovým aparátem, jak je to ve zbytku práce, tak on si prosadil proti vůli nakladatele, aby alespoň v závěru této kapitoly, byl obsáhlý odstavec, kde bylo přesně s odkazem nejen na knihy, ale i stránky uvedeno, z jakých zdrojů čerpal," hájil dále Kudrnu Stehlík.

Ohledně verdiktu posuzovatelů, že Kudrna opsal některé celé věty, Stehlík uvedl, že šlo o nepřesnou práci se zdroji, ale ne plagiátorství. Stehlík i Kudrna také řeší právní kroky kvůli zveřejnění části materiálů na webu. Současné vedení podle nich porušilo zákon o ochraně osobních údajů. Chybou podle nich bylo i zveřejnění záznamů z uzavřeného jednání rady.

S tím však nesouhlasí náměstek ředitele Hazdry Ondřej Matějka. ČTK dnes na dotaz řekl, že vedení ústavu si nemyslí, že by jakkoliv pochybilo. Podotkl také, že není nezvyklé, že se tyto kauzy řeší i dlouho po vydání některých publikací a v souvislosti se jmenováním lidí do vysokých funkcí.