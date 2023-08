Nový šéf ÚS Baxa hodlá sladit orchestr svých kolegů

Praha - Nový předseda Ústavního soudu (ÚS) Josef Baxa po svém dnešním jmenování uvedl, že jeho rolí bude "sladit orchestr" dosavadních a nově příchozích kolegů. Chce, aby instituce byla srozumitelnější lidem a "uživatelsky přívětivější". Nová místopředsedkyně Ústavního soudu Kateřina Ronovská novinářům řekla, že se o své manažerské roli dověděla před několika dny. Profesorka občanského práva věří tomu, že uplatní zkušenosti z fungování akademických institucí. K tomu, že si ji prezident Petr Pavel do funkce vybral, podle ní přispělo to, že je žena.

Baxa by rád navázal na svého končícího předchůdce Pavla Rychetského, který podle něj nastavil velmi vysokou laťku. "Ústavní soud mi připomíná loď, která pluje a mění posádku během plavby a po 20 letech i kapitána," řekl s tím, že on a jeho místopředsedové musí zajistit, aby se tato loď nepotopila, aby neztratila kurz a aby ještě více posílila vysokou důvěru veřejnosti, kterou má. ÚS podle něj zároveň musí naplňovat svou roli a zároveň ji nesmí přešlapovat a míchat se do role jiných ústavních institucí. "Prostě aby na Ústavní soud bylo spolehnutí a aby všichni mohli klidně spát," shrnul.

Muž, který 16 let vedl Nejvyšší správní soud a následně u něj dalších téměř pět let působil jako řadový soudce, připomněl, že je u ÚS teprve "dva měsíce i s cestou". "Rozhodně nejsem tak pyšný, abych řekl, že mám v šuplíku nějaký plán na přestavbu Ústavního soudu. Budu se muset seznámit s chodem a s organizací, s dosavadními kolegy, novými kolegy," vypočítal.

V porovnání s Rychetským, který byl dlouhá léta tváří ÚS, se Baxa plánuje držet více zpátky. "Každý další předseda Ústavního soudu - mě nevyjímaje - bude muset svou roli pojmout trochu civilněji. Možná nebudu pronášet tak silné výroky," zmínil. Zároveň je ale připravený hájit ústavnost, ústavu a základní práva a svobody každého občana.

Baxa předstoupil před novináře společně s Ronovskou. Prezidentův výběr místopředsedkyně se podle něj velmi povedl, Pavel ho s ním předem konzultoval. Ronovskou Senát schválil do role ústavní soudkyně teprve tento týden.

"Představa o tom, že bych se mohla stát ústavní soudkyní, se vyvíjela velmi rychle," řekla akademička Ronovská. Soudy i univerzity jsou podle ní instituce, které nějakým způsobem fungují a mají nějaký řád. "Dovedu si představit, že manažerské zkušenosti mám a budu se je snažit využít," řekla k pozici místopředsedkyně. "Jsem nová v řádech minut. Velmi mě to těší, jsem poctěna, na druhou stranu je to obrovská výzva. Budu se s ní muset vyrovnat a doufám, že ji zvládnu," dodala.