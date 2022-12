Nový šéf NSA Šebek chce hledat další zdroje pro financování sportu

Praha - Nový předseda Národní sportovní agentury (NSA) Ondřej Šebek chce hledat další zdroje pro financování sportu. Plánuje upřednostnit některé sporty a oživit myšlenku národních sportovních center. Jeho prvním úkolem v nové funkci, do které ho dnes uvedl premiér Petr Fiala, bude zajistit vyplacení letošních dotací na provoz a údržbu. Příští rok budou peníze na tento účel ve státním rozpočtu hned od začátku, protože poslanci ve středu schválili, že do tohoto programu přesunou 710,1 milionu korun z investic.

Ve financování sportu nechce Šebek spoléhat jen na státní prostředky, z nichž bude v roce 2023 rozdělovat 6,9 miliardy korun. "Je naším úkolem, abychom hledali mechanismy, aby se zapojily municipality a komerční sféra," řekl Šebek novinářům. Chce s politiky jednat o legislativních změnách, které by zejména pro firmy zatraktivnily podporu amatérského a mládežnického sportu.

Na český sport aktuálně dopadá energetická krize. Až v polovině listopadu sportovní organizace získaly na letošek na energie 385 milionů korun, které NSA nyní musí rychle vyplatit. Šebek znovu uklidnil sportovní prostředí, že by to agentura ve zrychleném režimu měla stihnout. "Je to moje priorita. Je to možné, uděláme pro to maximum. Jsou nějaká rizika, která nemůžeme vyloučit, ale veřejně jsem se k tomu přihlásil a byl bych velmi zklamán, kdyby tento můj první počin nedopadl," prohlásil.

Od ledna se na sportovní organizace bude vztahovat zastropování cen energií a NSA jim bude na provoz rozdělovat přes 700 milionů korun. Šebek přivítal úpravu rozpočtu, v němž na tento účel původně nebyla ani koruna. "Kdybychom dali více peněz na infrastrukturu, tak by se mohlo stát, že by v těch sportovištích neměl kdo sportovat. Je mimořádná doba a myslím si, že je potřeba podpořit provozní peníze do sportu obecně. Až se to stabilizuje, tak můžeme posílit tu investiční část," řekl.

Ani více než 700 milionů korun nepokryje potřeby sportovního prostředí. Letos sportovní organizace žádaly dohromady přibližně o miliardu korun, i když NSA podmínky pro žadatele zpřísnila. "Vždycky by ta potřeba byla větší, ale musíme vycházet z reálných rozpočtových možností," poznamenal Šebek.

Podobně jako jeho předchůdci chce zrychlit vyplácení sportovních dotací, nastavit pro ně jasná pravidla a zlepšit komunikaci se sportovním prostředím. Rád by také zjednodušil systém dotačních výzev, kterých letos NSA vypisovala více než tři desítky.

Ve sportu postrádá dlouhodobou koncepci. Chce určit sporty, které by při financování měly mít prioritu. "Je fér říct, že Česká republika nemá kapacitu podporovat 80, 100 sportů na úrovni mezinárodní konkurence. Pokud se podaří dostat víc prostředků do sportu, tak by to mělo jít do těch prioritizovaných sportů. Nechtěl bych snižovat stávající podporu," přiblížil. Preferované sporty by měly být určeny na základě jasných parametrů. "Faktorů může být plno. Je to tradice, divácká sledovanost, reálná šance na úspěch, infrastruktura, která tu je, klimatické podmínky," uvedl Šebek.

Chtěl by obnovit myšlenku národních sportovních center, kde budou mít sportovci nejen podmínky pro trénink, ale také ubytování, stravování a regeneraci. "Pokud by to mělo vzniknout, tak bych zároveň velmi apeloval na svazy, aby tyto objekty prioritně využívali pro přípravu reprezentace dospělých a mládeže," plánoval.

Byl jmenován podle stávajícího zákona, který se ale asi brzy změní. Poslanci projednávají novelu zákona o sportu, podle kterého by NSA měla řídit tříčlenná rada v čele s předsedou, původně poslanci navrhovali pětičlennou radu. Členy by jmenovala a odvolávala vláda na návrh premiéra. Dohled nad agenturou by měla na starosti desetičlenná dozorčí komise, jejíž členy by rovným dílem volili a odvolávali poslanci a senátoři.