Nový ročník F1 by mohl odstartovat v červenci v Rakousku

Londýn - Sezona formule 1 by mohla odstartovat v červenci Velkou cenou Rakouska, které nedávno uvolnilo opatření zavedená po vypuknutí pandemie koronaviru. Podle serveru BBC se na tom při online jednání shodli zástupci stájí s tím, že poté by následovaly dva závody v Silverstonu a všechny Grand Prix by se jely bez diváků.

Mistrovství světa mělo začít v polovině března, ale úvodní závod v Austrálii byl stejně jako Velká cena Monaka zrušen. Sedm následujících Grand Prix bylo odloženo a stejný osud podle všeho potká nejbližší závod červnovou Velkou cenu Francie i srpnovou Velkou cenu Belgie.

Podle BBC se stáje dohodly na předběžném startu nové sezony v Rakousku, jehož vláda po uvolnění opatření uvedla, že pokud budou zrušeny zákazy cestování a budou dodržena zvýšená hygienická opatření, tak závodu na okruhu ve Spielbergu bez účasti diváků bránit nebude.

Po Velké ceně Rakouska by měly následovat dva závody v Silverstonu, protože sedm z deseti stájí v šampionátu sídlí ve Velké Británii. Zatím jde však o předběžný plán, protože vedení formule musí vyřešit problém s počtem personálu při Velkých cenách. Pokud totiž státy opatření uvolní, velké akce budou povoleny pouze s určitým počtem lidí.

Podle regulí může mít jedna stáj při závodě 60 lidí a šéf McLarenu Andreas Seidl je přesvědčený, že jejich počet příliš snížit nejde. Vedení šampionátu přesto začalo se stájemi jednat o omezení personálu na naprosté minimum. Velká čísla však představují i další zaměstnanci na okruhu, lékaři a pracovníci televizních společností.