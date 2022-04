Nový ředitel FNKV: Projekt traumacentra je mrtvý, představím jinou vizi

Praha - Projekt výstavby budovy nového traumacentra za více než sedm miliard korun v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady je podle jejího nového ředitele Jana Votavy mrtvý. Ministerstvu chce brzy představit novou vizi využití pozemků, řekl v rozhovoru s ČTK. Provoz jednotky následné intenzivní péče, kterou v prostorách nemocnice zajišťuje soukromá firma, chce po skončení smlouvy na jaře 2023 převzít.

Původní záměr traumacentra byl součástí osmimiliardové investice do nemocnic, kterou schválila v roce 2009 vláda Mirka Topolánka (ODS). Prosazoval ho i tehdejší náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr (ODS), později poslanec, v současné době obviněný kvůli zakázkám nemocnice Bulovka. Za projekt, další dokumenty a jejich aktualizace vydala nemocnice stovky milionů korun.

"Myslím si, že projekt traumacentra je mrtvý projekt. V posledních letech zpomalil nebo i zastavil rozvoj nemocnice, protože se čekalo, jestli bude nebo nebude. A myslím si, že je čas se od toho oprostit a podívat se na jiné možnosti," uvedl Votava, který nemocnici vede od dubna. Jeho předchůdce Petra Arenbergera odvolal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) letos v lednu. Už tehdy řekl, že je nutné provést revizi projektu traumacentra.

"Jsem v kontaktu s ministerstvem a v nejbližších dnech či týdnech jim chci představit určitou vizi, kterou mám. Podle toho, na čem se domluvíme, budeme na té vizi buď pracovat, nebo budeme hledat nějakou další alternativu," doplnil Votava. Byl náměstkem posledních tří ředitelů po dobu 15 let.

Traumacentrum je specializované nemocniční oddělení pro pacienty ve vážném stavu, například po úrazech či dopravních nehodách. Vybudování nového pavilonu ve FNKV se plánovalo nejméně od roku 2009. Tehdy byla jeho cena odhadována na 3,6 miliardy, o deset let později se cena zvýšila na sedm miliard. Loni v červnu tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že místo traumacentra vznikne v areálu vinohradské nemocnice Český onkologický institut. Projekt ale nemá podporu současné vlády ani odborné společnosti, preferují rozšíření současného centra v Motole.

Vinohradská nemocnice podle Votavy plánuje investice za zhruba 780 milionů korun, které jsou podpořené z evropských fondů REACT. Rekonstruovat se bude část gynekologicko-porodnické kliniky, v plánu je nákup přístroje pro robotickou chirurgii a letos nemocnice vymění přístroj pro magnetickou resonanci.

Dnes nemocnice slavnostně uvedla do provozu přístroj pro ozařování pacientů s rakovinou za více než 100 milionů korun. Podle přednostky onkologické kliniky Renaty Soumarové je nový lineární urychlovač rychlejší a přesnější, umožní tak denně ošetřit desítky pacientů. Podle Votavy provoz dvou takových přístrojů nemocnici umožňuje dál držet statut komplexního onkologického centra.

Ministr po odvolání Arenbergera uvedl, že jeho nástupce by měl provést revizi managementu nemocnice a nastavit jasné řídicí struktury. Měl by podle něj také vytvořit vizi rozvoje organizace včetně investic a zaměřit se na veřejné zakázky.

"Jeho úkoly jsou v souladu s tím, co jsem i já představil při výběru komisi. Posílit tým kolem veřejných zakázek, zásadně zvýšit jak jejich objem, tak i počet," řekl Votava, který byl vybrán komisí z 14 zájemců.

Deník N před dvěma týdny upozornil na to, že následnou intenzivní péči zajišťuje v prostorách pronajatých od nemocnice soukromá firma Etoile CZ, praxi kritizovalo i ministerstvo zdravotnictví, byť není v rozporu s legislativou. Podle Votavy smlouva končí na jaře 2023. "My teď s kolegy připravujeme projekt, jak dál navázat tak, abychom pokud možno převzali péči, smluvně i fakticky dělali to, co dělají oni, ale ve vlastní režii," vysvětlil. Podle něj si to vyžádá náklady v řádu desítek milionů korun a bude třeba sehnat i vlastní personál. "I to je úkol vedení kliniky anestezie, ale jistě to nebude jednoduché," dodal.

Nemocnice má podle výroční zprávy za rok 2020 více než 1000 lůžek, z nich 194 je na jednotkách intenzivní péče. V letech před covidem-19 bylo v nemocnici za rok provedeno přes 30.000 operací, v roce 2020 počet klesl na 23.355. Vzrostl ale počet ambulantních výkonů, kterých bylo přes milion. V roce 2020 nemocnice hospodařila s 6,5 miliardy korun, výsledkem hospodaření byl zisk 252 milionů. V nemocnici pracuje při přepočtení na celé úvazky zhruba 3100 zaměstnanců, z nich 490 jsou lékaři.

Arenberger nemocnici vedl od října 2019 do dubna 2021, kdy se stal na krátkou dobu ministrem zdravotnictví v Babišově vládě. Z ministerstva musel odejít po několika kauzách, kdy média upozornila na to, že nemocnici pronajímá své nemovitosti, a na pochybnosti o tom, jak získal byt v centru Prahy.