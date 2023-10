Nový ředitel ČT Brno: Měl by tu vzniknout velký projekt jako Četnické humoresky

Brno - Nový ředitel brněnského studia České televize Petr Albrecht by rád v Brně vytvořil projekt, který se otiskne do celostátního vysílání a do mysli diváků, kteří o něm budou dlouho mluvit tak, jako se to povedlo na přelomu tisíciletí Četnickým humoreskám. Řekl to dnes v rozhovoru s ČTK. Funkce se dosavadní vedoucí redaktor regionálního zpravodajství ujme 1. listopadu a stane se tak nástupcem Jana Součka, který se stal v létě generálním ředitelem České televize.

Pokud to bude možné, Albrecht by rád posílil objem výroby regionálního vysílání. Podle něj je v Brně dostatek kvalitních pracovníků, kteří by jej mohli tvořit. Ale stejně jako celá ČT se i brněnské studio potýká s menším množstvím peněz a čeká, zda se podaří politicky prosadit zvýšení televizních poplatků. "Myslím, že bychom pak mohli fungovat i efektivněji a lépe využít lidi a techniku, kterou v Brně máme," řekl Albrecht.

Kvůli menšímu objemu financí chce v Brně zřídit pozici fundraisera, což je jeden ze čtyř klíčových projektů, kterému se chce v následujících čtyřech letech věnovat. "V Ostravě pracovníka s obdobnou náplní funkce mají, v Praze je celé obchodní oddělení. Byl by to člověk, který by měl na jižní Moravě vazby, věděl by, jak pracovat s dotacemi, zvali bychom ho na důležité schůzky. Pomáhal by řešit kofinancování projektů z různých dotací i ze soukromé sféry. Děje se to běžně a je to nezbytné," řekl Albrecht.

Druhým projektem je zajistit v části dne vysílání programu ČT24 kompletně z Brna. "Už jsme si to vyzkoušeli, když byla odstávka v Praze, buď o sobotách nebo v noci. Náš zpravodajský tým to zvládl, a kdyby to dělal pravidelně, posunulo by ho to dál. Plán počítá s tím, že začneme v noci, což bude náročnější, ale až si to vyzkoušíme, tak máme příslib od šéfa zpravodajství, že budeme vysílat ve dne," řekl Albrecht.

Rád by také minimálně připravil kompletní přesun zázemí brněnského studia do Líšně, kde je ČT od roku 2016. Stále má totiž zázemí i v Kulkově ulici v Židenicích, kde jsou dílny, autoprovoz a sklad věcí, tzv. fundus. "Vedle studia máme pozemek. Kdybychom postavili přístavek, při nějaké redukci by se tam všechno vešlo. Objekt v Židenicích navíc bude potřebovat brzy stavební úpravy, je to stará a energeticky náročná budova. Rád bych během čtyř let dospěl k rozhodnutí a myslím si, že dojdeme k tomu, že bude výhodnější areál v Židenicích prodat a přestěhovat vše do Líšně," řekl Albrecht.

Posledním projektem je snaha centralizovat v Brně či Ostravě některé profese, které jsou nyní v Praze, například IT oddělení či účtárnu. "Přineslo by to ekonomické pozitivní efekty, protože náklady v regionech jsou nižší než v Praze. Zatím jsem na to žádnou odezvu z Prahy neslyšel, ale plány nejsou úplně nové. I když v minulosti se zase počítalo s tím, že by všechno šlo do Prahy, ale z ekonomického hlediska dává smysl opačný postup," míní Albrecht.

Měl by se také stát členem velké programové rady ČT, která rozhoduje o tom, jaký pořad půjde do výroby, a jaký nikoliv, aby měl lepší přehled i možnost rozhodovat. Jeho předchůdce Souček v ní nebyl.

Albrecht se na novou funkci začal připravovat už v době, kdy Souček ohlásil kandidaturu. "Začal jsem víc nasávat a vnímat, jak fungují oblasti, do kterých jsem předtím neviděl. A budu v tom ještě pokračovat, než nastanou nějaké změny. Rád přijímám nové výzvy a tahle byla blízko, těším se na to," uvedl Albrecht.