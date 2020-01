Nový ředitel by se měl ujmout vedení kyberúřadu v dubnu

Praha - Řízení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) by se měl nástupce odvolaného ředitele Dušana Navrátila ujmout od dubna. ČTK to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co vláda schválila způsob výběru nového šéfa instituce. Ředitele tajných služeb a zástupce vlády doplní v sedmičlenné komisi poslankyně Jana Černochová (ODS) a zastupitel Patrick Zandl (Piráti) jako zástupci opozice.

Zájemci o funkci mají příležitost podávat přihlášky do konce února, sdělil ČTK vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Babiš uvedl, že nový ředitel NÚKIB by měl mít mimo jiné pětiletou praxi v řídicí funkci v posledních 15 letech a prověrku na stupeň důvěrné. "Následně se bude požadovat stupeň přísně tajné. A samozřejmě (musí předložit) koncepci NÚKIB. Předpokládaný nástup nového ředitele je duben 2020," uvedl Babiš.

Vláda o odvolání Navrátila rozhodla v polovině prosince. Babiš krok zdůvodnil jeho nízkou odborností a nedostatečnými manažerskými a komunikačními schopnostmi.