Nový průzkum skončil remízou mezi Bidenem a Trumpem, oba měli 43 procent

Washington - Pokud by dnes američtí voliči vybírali mezi prezidentem Joem Bidenem a jeho předchůdcem Donaldem Trumpem, dopadly by volby velmi těsným výsledkem. Vyplývá to z nového průzkumu vypracovaného pro deník The New York Times (NYT), v němž oba muže podpořilo shodně 43 procent dotázaných. V prezidentské volbě by se mohli opět utkat na podzim příštího roku.

"Poté, co si demokraté v loňských volbách vedli dobře proti MAGA (trumpovským) kandidátům, mohlo být rozumné myslet si, že prezident Biden by měl v repríze proti Donaldu J. Trumpovi jasně navrch," komentuje zjištění NYT. "Ovšem navzdory kampani proti výsledkům posledních prezidentských voleb, rozhodnutí nejvyššího soudu zvrátit verdikt Roeová v. Wade (garantující právo na potrat) a vyšetřováním, kterým Trump čelí, je to mezi Bidenem a Trumpem stále remíza," pokračuje analýza.

Nová čísla vysoké školy Siena College jsou v souladu s výsledky dalších průzkumů z posledních dní, které ukazují rozdíly mezi preferencemi dvou politiků na úrovni několika málo procentních bodů. V červencové sondáži společnosti Ipsos například měl o dva body navrch demokrat Biden, v jiných průzkumech zase dopadl lépe republikán Trump.

Ve volbách roku 2020 si Biden připsal jasnou většinu v tzv. sboru volitelů poté, co jej volilo 51,3 procenta hlasujících, zatímco Trump dostal 46,8 procenta hlasů. Trump nikdy porážku neuznal a loni oznámil, že bude usilovat o znovuzvolení. Biden, který je už nyní nejstarší hlavou státu v dějinách USA a je podobně neoblíbený, jako byl během svého mandátu Trump, potvrdil opětovnou kandidaturu na jaře.

Oba muži aktuálně směřují k zisku nominace svých politických stran do voleb, které jsou na programu 5. listopadu 2024. Na straně republikánů kandiduje více než desítka uchazečů, přičemž Trump je podle průzkumů jasným favoritem, a mezi demokraty Biden coby úřadující prezident nemá žádnou silnou konkurenci. "Demokraté jej široce přijali jako svého vlajkonoše, jakkoli by polovina preferovala někoho jiného," komentuje NYT výsledky nového průzkumu.