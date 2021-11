Nový projekt chce vytvořit podklady k mediální výchově pro 2. stupeň ZŠ

Praha - Vytvořit nové výukové materiály k mediální výchově na druhém stupni základních škol má za cíl nový projekt neziskové společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s nadací Bakala Foundation. Jejich partnerství by mělo trvat tři roky, na projekt mají jít tři miliony korun. Projekt počítá i se školeními pro pedagogy. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mediální koordinátorka vzdělávacího programu Člověka v tísni Táňa Abrhámová. Podle zástupců projektu je schopnost rozumět informacím z médií jednou z nejdůležitějších dovedností, ale v českých školách se tomu nevěnuje odpovídající pozornost.

"Reagujeme přímo na poptávku učitelů po vhodných výukových materiálech, která v minulém roce výrazně vzrostla," uvedla vedoucí týmu mediálního vzdělávání společnosti Člověk v tísni Michaela Trnková. Společnost podle ní dosud nabízela vzdělávací materiály vhodné spíš jen pro první stupeň základní školy, nikoli pro druhý stupeň. Zatímco mladší děti mají rády animace, starší uvítají spíš podklady k diskusi, řekla.

V novém projektu mají vzniknout audiovizuální výukové materiály, semináře pro pedagogy a e-learningový kurz pro domácí vzdělávání žáků. Zdroje pro výuku by měly mířit na děti ve věku 11 až 14 let. Ty by se měly naučit mimo jiné posuzovat faktickou správnost a důvěryhodnost informací z on-line prostoru a rozpoznávat fake-news.

Podle Zdeňka Bakaly, zakladatele nadace Bakala Foundation, je šíření dezinformací jedním z nejnaléhavějších problémů, kterým současný svět čelí. "Pandemie (covidu-19) nám ukázala obrovskou sílu dezinformací, jejich masivní vliv na roztříštěnost názorů, a potažmo na rozdělování společnosti. Na faktech založený konsensus a transparentnost jsou přitom základem zdravého fungování a prosperity demokratických systémů," řekl. Podle ředitele nadace Václava Pecha je třeba české školství modernizovat, aby bylo schopné reagovat na potřeby 21. století.

Česká školní inspekce již v roce 2018 uvedla, že mediální výchova v ČR není na dostatečně dobré úrovni. Děti mají sice poměrně dobré znalosti o fungování a roli médií, ale mají potíže například s interpretací zprávy či s poznáním manipulace ve sdělení. Učitelům podle inspekce chyběly návody pro výuku i pomůcky. Víc než dvě třetiny se jich v mediální výchově vzdělávaly samy.

Podle loňského průzkumu EU Kids Online stráví české děti ve věku 12 až 14 let na internetu v průměru přes tři hodiny denně a s věkem se doba prodlužuje. Hodnotou získaných informací si je jistá zhruba čtvrtina dětí. V době strávené on-line je ČR mezi evropskými zeměmi nad průměrem, ve vyhodnocování informací pod průměrem.

Program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni se mediálnímu vzdělávání věnuje od roku 2007. S výukovými materiály, které jsou dostupné zejména webových stránkách www.jsns.cz, pracují školy po celé ČR.