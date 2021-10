Nový památník v Jáchymově připomíná historii bývalého uranového dolu

Před vjezdem do úložiště radioaktivního odpadu na místě bývalého uranového dolu Bratrství v Jáchymově byl 2. října 2021 odhalen památník a informační tabule připomínající politické vězně, kteří zde byli vězněni mezi lety 1945 a 1954

Jáchymov (Karlovarsko) - V místě bývalého dolu a současného úložiště Bratrství v Jáchymově na Karlovarsku umístila dnes Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) nový památník věnovaný politickým vězňům. V Jáchymově totiž v 50. letech minulého století prošly tábory nucených prací desítky tisíc vězňů, přičemž mnozí z nich zemřeli. Minulost i současnost dolu Bratrství, v němž je už několik desítek let umístěno úložiště radioaktivních odpadů, nyní připomíná i nová informační tabule.

"Stát už mnoho let využívá bývalý důl pro úložiště radioaktivních odpadů, a to včetně prostor, které byly svědky událostí 50. let, proto se Správa úložišť radioaktivních odpadů rozhodla uctít památku těch, kteří zde byli pro své politické názory vězněni a nuceni pracovat v nelidských podmínkách," uvedl ředitel SÚRAO Jan Prachař.

Tábory v Jáchymově a okolí prošlo v polovině minulého století asi 75.000 vězňů, většina z nich politických. Komunistický režim zneužíval jejich práci k extrémně náročné a nebezpečné těžbě uranu, který pak putoval do Sovětského svazu. Mnozí vězni v táborech zemřeli, další byli zastřeleni na útěku.

Pracovní tábor Bratrství byl poté zrušen a o dvacet let později začal být tehdy už bývalý důl využíván pro ukládání radioaktivních odpadů. Úložiště je určeno pouze pro odpady pocházející ze zdravotnictví, průmyslu či výzkumu, které obsahují přírodní radionuklidy.

V současnosti kapacita jednoho ze tří současných úložišť v Česku je téměř naplněna, zbývá necelých 20 procent. SÚRAO uvažuje o dalším využití volného prostoru v přístupové chodbě, to však bude možné až po schválení Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, uvedla mluvčí SÚRAO Martina Bílá. Přípravy na konečné uzavření úložiště začnou po roce 2025.

Historii dolu i jeho současné využití připomíná také nová informační tabule, která vznikla za spolupráce s historiky z Ústavu pro studium totalitních režimů. Prostřednictvím QR kódu je napojena i na stezku Jáchymovské peklo, která hrůzy někdejších trestných táborů rovněž připomíná.