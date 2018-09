Janov (Itálie) - Náhrada za most, který se v polovině srpna zřítil v italském Janově, by měla být hotova nejpozději v listopadu příštího roku. Podle italských médií to při představování plánu na nový most řekl guvernér regionu Ligurie Giovanni Toti. Most navrhne renomovaný architekt a janovský rodák Renzo Piano. Italská prokuratura zveřejnila video, které zachycuje obrovskou prasklinu na devátém pylonu janovského mostu, který se krátce poté zhroutil.

"Chceme vytvořit symbol pro budoucnost města. Projekt Renza Piana odpovídá ligurské jednoduchosti a je plný významů. Postavit jej lze rychle," uvedl Toti. Zbytky starého Morandiho mostu, jehož část se zřítila, by měly být odstraněny do konce září.

Změnit by se měl také prostor pod mostem. Vzniknout by tam měla zcela nová čtvrt. Srpnový pád mostu poničil i některé stávající budovy, do kterých se již jejich obyvatelé nemohli vrátit. Bez stálé střechy nad hlavou jich zůstalo zhruba 600.

"Chceme změnit tragédii ve velkou příležitost pro Janov, nakonec budeme mít město ještě hezčí než dřív," řekl dnes starosta severoitalského přístavu Marco Bucci.

Podle listu La Stampa by se nový most z dílny Renza Piana měl podobat lodi. Konstrukce z oceli by měla být v noci osvícena pomocí elektřiny ze solárních panelů. "Most by se měl stát místem světla, ale bez zvláštních efektů," vysvětlil 80letý architekt Piano, který pro své rodné město silniční stavbu navrhl zdarma. "Nový most musí mít strukturu, která se bude lehce udržovat a vydrží tisíc let," dodal Piano.

Pád Morandiho mostu ze 14. srpna si vyžádal 43 obětí. Piano dnes řekl, že na mrtvé nemůže přestat myslet. "Pracuji na tomto projektu velmi intenzivně už tři týdny. Pracuji i na jiných věcech, ale mé myšlenky se stále vracejí k mostu," uvedl.

Nová stavba by sice podle něj neměla být "pomníkem padlých", přesto bude každou z obětí připomínat pod mostem jedna lampa.

Italský tisk upozornil i na "trapný incident", který se odehrál na tiskové konferenci, na níž byl projekt nového mostu představen. Výkonný ředitel společnosti Autostrade per l'Italia totiž z neopatrnosti rozbil maketu chystané stavby. Právě společnost, kterou Giovanni Castellucci vede, přitom provozovala zřícený Morandiho most. Castellucci si v srpnu vysloužil kritiku, když se odmítl za neštěstí omluvit s tím, že společnost počká na závěr vyšetřování. Italské úřady vyšetřují kvůli pádu mostu dvacet lidí včetně zaměstnanců Autostrade per l'Italia. Jedním z vyšetřovaných je i Castellucci.

Italská prokuratura zveřejnila video s trhlinou na pylonu mostu

Italská prokuratura zveřejnila video, které zachycuje obrovskou prasklinu na devátém pylonu janovského mostu, který se krátce poté zhroutil. Mezi 20 osobami, které prokuratura vyšetřuje, figurují vedle osmi lidí z vedení provozovatele mostu i zaměstnanci ministerstva dopravy a státní správy. Informoval o tom list La Repubblica. Zhruba dvousetmetrová část Morandiho mostu se zřítila 14. srpna, při neštěstí zemřelo 43 lidí.

Video natočil motorista, který po mostě projel sedm minut před jeho zhroucením. Ačkoli je možné, že trhlina na pylonu už byla dlouhý čas před zřícením stavby, vyšetřovatelé chtějí zjistit, zda nedokládá, že se stav konstrukce zhoršil v předchozích měsících.

Ze společnosti Autostrade per l'Italia, která most provozuje, seznam prokuratury uvádí například výkonného ředitele Giovanniho Castellucciho, provozního ředitele Paola Bertiho, manažera oblasti Janova a jeho dva podřízené, manažera zodpovědného za údržbu a jeho předchůdce či manažera, do jehož gesce spadají mosty a tunely.

Výkonný ředitel Castellucci se v srpnu za neštěstí neomluvil s tím, že společnost počká na závěr vyšetřování. Omluva by se podle něj rovnala přiznání viny. Společnost však vyčlenila 500 milionů eur (skoro 13 miliard Kč) na pomoc Janovu; má se z nich financovat stavba nového mostu, odškodnit rodiny obětí a lidé, kteří museli opustit domy pod mostem.

Prokuratura vyšetřuje také tři členy vedení dozorčí jednotky, kterou ustavilo ministerstvo dopravy v roce 2012 a svěřilo jí mimo jiné dohled nad smluvními partnery.

Na seznamu dále figurují čtyři inženýři, kteří ministerstvo dopravy zastupují v orgánech místní správy. Poslední čtyři osoby ze seznamu jsou lidé, kteří ve vztahu k údržbě mostu neměli tak velkou odpovědnost jako ostatní vyšetřovaní.