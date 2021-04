Nový ministr zdravotnictví zhodnotí vývoj epidemie covidu-19

Praha - Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) dnes na tiskové konferenci zhodnotí další vývoj epidemie covidu-19. Měl by také definitivně oznámit, ve kterých regionech se v pondělí neotevřou mateřské a základní školy. Podle zástupců regionů a krajských hygienických stanic se tak zřejmě nestane jen v okrese Děčín, naopak často zmiňované Zlínsko opatření uvolní. Od pondělí také se mají otevřít obchody s dětským oblečením či obuví, papírnictví, čistírny, trhy nebo zoologické a botanické zahrady.

Dosavadní ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Arenberger nastoupil do čela ministerstva zdravotnictví ve středu. Jako své priority spolu s premiérem Andrejem Babišem uvedl zlepšení komunikace nebo dostupnost monoklonálních protilátek na léčbu covidu-19. Právě kvůli těmto dvěma tématům premiér kritizoval jeho předchůdce, kterého odvolal, Jana Blatného.

Ministr také připustil, že by v Česku mohla být dostupná vakcína Sputnik V pro lidi, kteří by o její podání stáli. Byli by součástí klinické studie, v níž by se očkovací látka testovala na dobrovolnících. Vyžádal si od Státního ústavu pro kontrolu léčiv dokumenty, které jsou k této vakcíně dostupné. Premiér Babiš ale ve středu zopakoval, že vakcína nebude v ČR podávaná, dokud ji neschválí Evropská agentura pro léčivé přípravky.