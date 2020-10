Nový ministr zdravotnictví Blatný se ujímá funkce - ŽIVĚ

Praha/Lány - Prezident Miloš Zeman přijal dnes na zámku v Lánech demisi ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) a jeho nástupcem jmenoval lékaře Jana Blatného (za ANO). Prymulu navrhl odvolat premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co byly minulý týden zveřejněny jeho fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci a usedá do auta bez roušky. Prymula nejprve vyloučil, že by sám rezignoval, později ale připustil, že demisi podá, až bude znám jeho nástupce.

Dětský hematolog Blatný dosud působil jako náměstek ředitele Fakultní nemocnice Brno, jako lékař se specializuje na léčbu dětí s poruchami srážlivosti krve. Dnes odpoledne ho Babiš uvede do úřadu, následně by se měl poprvé veřejně vyjádřit ke svým plánům v čele ministerstva, které je klíčovým úřadem v současném boji s epidemií covidu-19.

Zeman po ceremoniálu řekl, že přijal Prymulovu demisi. "Na rozdíl od útěšné komunity zkoumající například hemofilii, je politika nesmírně krutá záležitost. A politik, kterým je ministr, je vystaven útokům, které si vědec ani nedokáže představit. Dokonce jsem vám říkal, že přecházíte z parku do džungle," přiblížil Zeman obsah úterního jednání s Blatným.

Dodal, že obdivuje jeho odvahu. "A oceňuji ji. Vážím si též toho, že jste se rozhodl pana Prymulu jmenovat svým spolupracovníkem v boji proti epidemii. Zde nerozhodují tituly ani funkce, ale upřímná snaha epidemii potlačit," uvedl. Podle dřívějších informací má být Prymula součástí expertního týmu, který doporučuje protiepidemická opatření. S odkazem na schůzku, kvůli které musel skončit Prymula, poradil prezident novému ministrovi, aby nechodil na pražský Vyšehrad. "Je tam nebezpečno," řekl Zeman.

Na podzim, kdy se v Česko postupně dostalo v množství nakažených covidem-19 na počet obyvatel mezi nejhorší země světa, se jedná o druhou výměnu na postu ministra zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) rezignoval 21. září. Tehdy řekl, že chce vytvořit prostor pro řešení epidemie. Počty případů v září strmě rostly a ve dnech před Vojtěchovým odchodem překonaly 3000 za den. V současné době se několikrát dostal denní počet nově pozitivních i nad 15.000.

Video: Zeman jmenoval ministrem zdravotnictví Jana Blatného

29.10.2020, 13:00, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Vojtěchův nástupce Prymula, který byl původně jeho náměstkem a v květnu z ministerstva po sporech odešel na nově vzniklé místo vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, měl jako odborník na epidemiologii pomoci epidemii znovu dostat pod kontrolu. Za 38 dnů jeho šéfování ministerstvu byl znovu vyhlášen nouzový stav, uzavřely se školy i většina obchodů, zakázány jsou kulturní a sportovní akce, omezeny svatby a pohřby, nosí se opět roušky i venku a od středy platí také noční zákaz vycházení.

Prymula po zveřejnění fotografií ze schůzky na Vyšehradě odmítl, že by porušil jakákoliv z vlastních protiepidemických opatření. Původně nevyslyšel Babišovu výzvu k rezignaci, premiér ale považoval jeho chování na fotografiích za nepřijatelné a navrhl v pátek Zemanovi jeho odvolání. Prymula později nevyloučil, že demisi nakonec sám podá. Ve středu obdržel od Zemana Řád bílého lva za zvládnutí první vlny koronavirové epidemie.