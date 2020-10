Nový ministr chce o obnovení nejvyšších lig rozhodnout podle dat

Praha - Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nechce zatím upřesnit svůj postoj k možnosti obnovení nejvyšší fotbalové a hokejové ligy, které jsou stejně jako další soutěže přerušené kvůli koronavirové epidemii v Česku. Novinářům to řekl dnes po uvedení do funkce. Slíbil, že se ve všech otázkách bude postupovat podle dat, v případě sportu se chce rozhodnout i podle toho, co dosud dojednal jeho předchůdce ve funkci Roman Prymula (za ANO).

Prymula před týdnem řekl, že zápasy nejvyšších ligových soutěží by se mohly hrát bez diváků při pravidelném testování na onemocnění covid-19. Termín možného obnovení soutěží ale nesdělil. Situaci pak zkomplikovalo zveřejnění fotografií, podle kterých se Prymula zúčastnil schůzky v uzavřené restauraci. Porušení vládních opatření sice popřel, nakonec ale kvůli případu podal demisi. Prezident Miloš Zeman dnes na jeho místo jmenoval Blatného.

Blatný dnes obecně odmítl sdělovat, zda podle něj bude v příštích dnech na místě koronavirová opatření v Česku zpřísňovat, či rozvolňovat. Totéž se týká i sportu. "Ve chvíli, kdy k odpovědi nemám dostatek důkazů, tak ji radši teď neřeknu. Chci, aby veškeré rozhodování bylo založené na údajích, které máme, a bylo správné," uvedl. Vyslechnout si chce, co dojednal Prymula.

Vláda od 12. října zrušila volnočasové i profesionální aktivity sportovců. Týká se to i první fotbalové ligy a hokejové extraligy, které se do té doby mohly hrát bez diváků. Výjimku dostávají fotbalové týmy pro domácí zápasy Evropské ligy, měl ji například i tenisový turnaj WTA v Ostravě.

Kapitáni fotbalistů Slavie, Sparty a Liberce v otevřeném dopise požádali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby se v Česku opět rozehrály profesionální soutěže a kluby směly plnohodnotně trénovat. Podobně se poté na předsedu vlády obrátili hokejisté a také Česká unie sportu. Babiš dnes řekl, že požadavek přeposlal Blatnému. "Ve chvíli, kdy bude schopen, to bude řešit. Bude to řešit brzo, prosím jen o čas, aby se k tomu mohl nějak postavit," uvedl předseda vlády.