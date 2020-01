Nový koronavirus zabil v Číně 106 lidí, první nakažený v Německu

Peking - Na nový koronavirus v Číně zemřelo už 106 lidí a na 4500 osob je jím v této zemi nakaženo. Novou bilanci dnes zveřejnily místní úřady. Několik desítek případů je potvrzeno i mimo Čínu, oběti jinde ale hlášeny nejsou. Země přijímají opatření proti šíření koronaviru, například Filipíny zastavily vydávání turistických víz pro Číňany. Tibet uzavřel turistické destinace a turisté, kteří do oblasti přesto přijedou budou na vlastní náklady ve 14denní karanténě, uvedl server China Daily. První případ nákazy koronavirem potvrdilo Německo.

Opatření proti šíření nového typu koronaviru, proti němuž zatím není vakcína, oznámila dnes i společnost Facebook. Ta požádala své zaměstnance, aby nejezdili do Číny, pokud to není bezpodmínečně nutné. Zaměstnancům, kteří už do Číny přijeli, doporučila, aby pracovali z domova.

Čínská státní televize dnes uvedla, že v provincii Chu-pej, z jejíž metropole Wu-chanu se virus od konce loňského roku šíří, zemřelo dalších 24 lidí. Z provincie Chu-pej hlásí 1291 nových případů, čímž celkový počet nakažených v Číně přesáhl 4000. Server BBC připomněl, že nový koronavirus zabíjí většinu oslabené či starší lidí.

První oběť nového koronaviru oznámily i úřady v Pekingu, jde o padesátiletého muže, který navštívil jedenáctimilionové město Wu-chan. Právě zřejmě z tamního zvířecího trhu se nemoc rozšířila.

Mimo Čínu je podle víkendové zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) potvrzeno asi pět desítek případů, z toho nejvíce (osm) zatím v Thajsku. Podle serveru BBC hlásí po pěti případech USA, Austrálie a Singapur. Další potvrzené případy jsou z Tchaj-wanu, Malajsie, Jižní Koreje, Japonska, Vietnamu, Nepálu, Kanady, Kambodže, Srí Lanky. V Evropě byly zatím potvrzeny podle BBC tři případy ve Francii a jeden v Německu.

Čínská vláda už dříve prodloužila do neděle volno v souvislosti s oslavami lunárního Nového roku. Zavřena jsou některá místa hojně navštěvovaná turisty, například Zakázané město v Pekingu či některé úseky Velké čínské zdi. Omezena byla v některých městech i veřejná doprava.

Německo potvrdilo první případ nákazy novým typem koronaviru. Informovala o tom v noci na dnešek agentura DPA s odvoláním na bavorské ministerstvo zdravotnictví. Případ se objevil v okrese Starnberg u Mnichova. Další podrobnosti sdělí místní úřady dnes ráno na tiskové konferenci v Mnichově, čas bude oznámen, uvedl list Süddeutsche Zeitung.

Pacient je podle bavorského ministerstva v dobrém stavu a izolován. Místní úřady se nyní snaží informovat lidi, kteří s nakaženým přišli do kontaktu. Podle místních úřadů je riziko šíření nákazy v oblasti malé, uvedla DPA.

Podezření na infekci koronavirem se dosud objevila i v dalších zemích sousedících s Českou republikou - na Slovensku a v Rakousku, ale nepotvrdila se. Lékaři v Česku evidují několik podezření nákazy koronavirem, zatím se žádný nepotvrdil.

Británie, Německo, Španělsko a Austrálie v pondělí oznámily, že se snaží pomoci svým občanům opustit Wu-chan, který byl kvůli obavám z koronaviru uzavřen. Evakuaci svých státních příslušníků z Wu-chanu mají podle dřívějších zpráv v plánu i Spojené státy, Francie a Japonsko. Česká diplomacie jedná o možnosti návratu několika svých občanů, kteří mají o evakuaci zájem, se zeměmi Evropské unie, především s Francií.