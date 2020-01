Nový koronavirus si vyžádal už 106 obětí a 4500 nakažených

Peking - Novým typem koronaviru se v Číně nakazilo již přes 4500 lidí a onemocnění si tam vyžádalo nejméně 106 obětí. Několik desítek infikovaných je i mimo Čínu; první čtyři nemocné dnes potvrdilo Německo. Státy v Asii, ale i další země světa, přijímají stále přísnější opatření proti šíření nákazy. Čínský prezident Si Ťin-pching dnes uvedl, že Čína si je jistá, že "ďábelský" koronavirus porazí. V Česku ani na Slovensku se zatím u žádného z pacientů podezření na nákazu nepotvrdilo.

Británie odrazuje svoje občany od cest do Číny, pokud nejsou nezbytné, Hongkong zase oznámil, že od čtvrtka zastaví dopravu na vysokorychlostní železnici mezi Hongkongem a pevninskou Čínou i vzájemné trajektové spojení. Tři regiony na ruském Dálném východě uzavřely do 7. února hranice s Čínou. USA rozšířily kontroly lidí cestujících z Číny z pěti na 20 mezinárodních letišť a uvažují o dalších opatřeních.

Počet nových potvrzených případů nákazy vzrostl podle čínských úřadů od pondělí o téměř 60 procent z 2835 na dnešních 4515. Podle expertů by však mohl být reálný počet nakažených mnohem vyšší. Všechna úmrtí spojená s novým virem se zatím objevila v Číně, drtivá většina ve městě Wu-chan, jež je epicentrem nákazy. První oběť oznámily úřady v Pekingu. Jde o padesátiletého muže, který jedenáctimilionový Wu-chan nedávno navštívil.

Mimo Čínu je potvrzeno několik desítek případů onemocnění, z toho nejvíce (14) zatím v Thajsku. V Evropě byl dnes potvrzen čtvrtý případ ve Francii, čtyři případy nákazy hlásí také německý spolkový stát Bavorsko. Jedná se o zaměstnance firmy Webasto, mezi něž se nákaza rozšířila od Číňanky, která se účastnila jejich školení.

V Německu, podobně jako ve Vietnamu a na Tchaj-wanu, tak šlo o první případy přenosu viru z člověka na člověka mimo Čínu. Tento vývoj někteří experti považují za znepokojivý, podle jiných se však dal očekávat a podobných případů bude zřejmě přibývat.

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes prohlásil, že česká vláda situaci kolem koronaviru nepodceňuje, nicméně větším problémem je nyní v zemi chřipka, na kterou v této sezoně zemřelo již 12 lidí.

Japonská vláda dnes do Wu-chanu vyslala charterový letoun, který by měl ve středu evakuovat desítky Japonců. Dvě letadla v příštích dnech do Wu-chanu vyšle také Francie ve spolupráci s EU. V nich se má do vlasti vrátit kolem 250 Francouzů a asi 100 dalších občanů EU, mezi nimiž budou podle českých úřadů i dva Češi. Návrat však bude umožněn jen těm, kteří nevykazují symptomy nákazy. Na středu také plánují evakuaci zaměstnanců svého konzulátu a dalších svých občanů Spojené státy.

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus se dnes v Číně dohodl, že organizace do země co nejrychleji vyšle skupinu expertů, kteří mají pomoci při zkoumání viru. WHO o nákaze jednala minulý týden a rozhodla se, že zatím nevyhlásí celosvětový stav zdravotní nouze. Krizový štáb je však podle Ghebreyesuse připraven rychle se znovu sejít, kdyby to vývoj vyžadoval.

Vědci z amerického Národního ústavu zdraví (NIH) a farmaceutické firmy Johnson & Johnson dnes nezávisle na sobě oznámili, že zahájili vývoj vakcíny proti viru. K dispozici však bude nejdříve za mnoho měsíců.

Negativní dopady šíření nového koronaviru už jsou patrné u řady čínských i zahraničních firem. Americký kavárenský řetězec Starbucks například v zasažené provincii Chu-pej uzavírá své provozovny a pozastavuje dodávkové služby. Své restaurace ve Wu-chanu uzavřely řetězce KFC, Pizza Hut i McDonald's, zatímco mediální a filmová společnost Walt Disney přerušila provoz svých zábavních parků v Šanghaji a Hongkongu. Obavy z dopadů nového koronaviru na ekonomický růst podporují mezi investory na devizovém trhu zájem o bezpečnější měny, posiluje zejména americký dolar.