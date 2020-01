Nový koronavirus má negativní dopady na firmy

Peking - Nový typ koronaviru, který se šíří z čínského města Wu-chan, má negativní dopady na řadu čínských i zahraničních firem. Americký kavárenský řetězec Starbucks například uzavírá své provozovny a pozastavuje dodávkové služby v provincii Chu-pej, jejíž je Wu-chan metropolí. Starbucks má v této provincii podle svých internetových stránek 90 provozoven. Své restaurace ve Wu-chanu uzavřely řetězce KFC, Pizza Hut i McDonald's, zatímco mediální a filmová společnost Walt Disney přerušila provoz svých zábavních parků v Šanghaji a Hongkongu.

Nový koronavirus měl rovněž negativní dopad na ceny akcií výrobců luxusního zboží, kteří jsou silně závislí na poptávce z Číny. Výrazný pokles zaznamenaly například akcie společnosti LVMH či firmy Kering, která vlastní módní dům Gucci.

Velké problémy znamená koronavirus pro podniky, které působí v cestovním ruchu. Řada Číňanů kvůli viru ruší své cestovní plány, což má negativní dopady na letecké přepravce, hotely či cestovní kanceláře. Největší čínská cestovní kancelář Ctrip.com teď například umožňuje zákazníkům bezplatné rušení hotelových rezervací a některé aerolinky nabízejí plnou refundaci zakoupených letenek.

Nový virus zřejmě ovlivní letošní výkon čínské ekonomiky, která se už teď potýká se zpomalováním růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) Číny se loni zvýšil o 6,1 procenta, což bylo nejpomalejší tempo za 29 let, byť se s tímto poklesem obecně počítalo. Čína je druhou největší ekonomikou světa za Spojenými státy.

Virus může způsobit značné škody mnoha turistickým destinacím, protože nynější období oslav lunárního Nového roku patří v Asii mezi nejdůležitější. Thajský turistický průmysl například odhaduje, že by ho virus mohl připravit o příjmy kolem 50 miliard bátů (zhruba 37 miliard Kč), uvedla agentura AP.

Japonská vláda dnes varovala, že nový koronavirus by mohl zasáhnout zisky a výrobu japonských podniků. Japonská automobilka Honda, která má ve Wu-chanu tři továrny, teď například plánuje evakuaci části zaměstnanců, poznamenala agentura Reuters.

"Panují obavy z dopadu infekce na světovou ekonomiku," uvedl japonský ministr hospodářství Jasutoši Nišimura. "Jestliže potrvá delší dobu, než se situace uklidní, obáváme se negativních dopadů na japonský export, výrobu a firemní zisky," dodal.

Negativní dopady by mohli pocítit například japonští hoteliéři a maloobchodníci, kteří se v době oslav lunárního Nového roku spoléhají na příliv čínských turistů. Ti se loni na celkových výdajích zahraničních turistů v Japonsku podíleli téměř 40 procenty.

"Obáváme se, že tržby a počty zákazníků by mohly klesnout, pokud se bude virus dál šířit," uvedl velký japonský provozovatel obchodních domů Isetan Mitsukoshi Holdings. "Není to jen o čínských turistech. Obáváme se, že virus by mohl držet doma i japonské spotřebitele," dodal.

Čínští turisté se v posledních letech čím dál více podílejí také na cestovním ruchu v České republice. Tu předloni podle Českého statistického úřadu navštívilo 618.000 čínských turistů, což bylo o 26 procent více než v roce 2017.

Novým typem koronaviru se od konce loňského roku nakazilo více než 4500 lidí a podle aktuální bilance mu 106 infikovaných podlehlo. Všechna úmrtí byla zaznamenána v pevninské Číně.