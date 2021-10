Nový komiksový Superman je bisexuál, odtajnilo nakladatelství

New York - Komiksový hrdina Superman bude v nové sérii příběhů vystupovat jako bisexuál a naváže romantický vztah se svým kamarádem Jayem Nakamurou. Podrobnosti odtajnilo nakladatelství DC Comics, které letos v létě začalo vydávat sešitové pokračování příběhů známého superhrdiny. Ty nově sledují osudy syna Clarka Kenta, který převzal štafetu po svém otci.

Supermanský plášť v nové sérii nazvané Superman: Son of Kal-El (Superman: Syn Kal-Ela) nosí Jonathan Kent, syn původního Supermana a jeho lásky Lois Laneové. Další, pátý díl komiksu vyjde v listopadu a právě v něm půjde i o vzplanutí mladého Jonathana k obrýlenému reportérovi s růžovými vlasy Nakamurovi.

Nakladatelství se v nové sérii snaží přiblížit mladé generaci, a proto se v příbězích věnuje i mnoha aktuálním tématům. V komiksech se tak objevily například lesní požáry způsobené globálním oteplováním, případ střelby na střední škole a nebo protesty proti deportacím migrantů, napsal server BBC.

Autorem nové série je Tom Taylor, který se podle svých slov snaží psát nového Supermana tak, aby působil současně. "Došlo mi, že by to byla nevyužitá příležitost, kdybychom Clarka Kenta nahradili dalším heterosexuálním bělošským zachráncem," řekl Taylor BBC. Na nápad přidat do vyprávění jako motiv i Supermanovu bisexuální orientaci prý nakladatelství přistoupilo okamžitě, protože už o tom dříve uvažovalo.

Převrat v komiksovém světě vzbudil na sociálních sítích i negativní ohlasy, podle autora je ale příznivých reakcí víc. "Máme odezvu od lidí, kteří říkají, že je ta novinka rozplakala, protože si nikdy v životě nemysleli, že by se mohli se Supermanem identifikovat," dodal Taylor.