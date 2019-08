Nový komiks Trikolora vypráví o sametové revoluci očima dětí

Olomouc - Pohledem tehdejších dětí připomíná události sametové revoluce nový komiks olomouckého autora Martina Šinkovského a výtvarníka s přezdívkou Ticho762. Nese název Trikolora, a symbolicky tak odkazuje na nejvíce nedostatkové zboží v listopadu 1989. V komiksu se v příběhu party dětí na pozadí historických okamžiků odrážejí osobní historky, které lidé autorovi na jeho výzvu posílali. Komiks vyšel symbolicky v den výročí srpnové okupace, o předmluvu se postarala Marta Kubišová.

Na komiksu autoři pracovali od loňského května, tématem bylo přiblížit období sametové revoluce současným dětem. "Nechtěli jsme to dělat dějepisným způsobem. Vytvořili jsme proto fiktivní děti ve fiktivním městě, které má reálie Šumperka, odkud pocházím. Základem jsou přitom osobní vzpomínky. Vyzval jsem lidi, aby posílali své historky a sešlo se jich několik desítek," řekl dnes ČTK autor komiksu Šinkovský.

Podle autora z nich vyplynula tři hlavní témata tehdejší doby - kde sehnat trikoloru, přestat s oslovením soudruhu a zjistit, kdo je Václav Havel. "V komiksu je zachycena například historka, jak se děti tehdy bavily. Daly si fólii pod čepici a hrály si na pohotovostní pluk," uvedl Šinkovský. Komiks končí autorovou osobní vzpomínkou, který trikoloru jako malý chlapec získal konečně až na konci roku 1989. "Zapnul jsem si ji hrdě na bundu a šel alespoň s košem. Nosil jsem ji pak až do jara, kdy ji nenosil už nikdo," řekl s úsměvem Šinkovský.

Komiks je zasazen do období od 17. listopadu do 29. prosince 1989, kdy byl zvolen prezidentem Václav Havel. Příběhem, který je popisován chronologicky den po dni, provází čtenáře desetiletý chlapec Bert a jeho parta kamarádů z moravského města Hezberk. Zážitky jeho a jeho kamarádů jsou přitom kompilací historek, které autor od lidí získával. Dobovou atmosféru navíc přibližují výstřižků z tehdejších novin, časopisů ale i reklam, čtenáři si tak mohou udělat představu, co se v té době řešilo, ale i nakupovalo nebo čím se lidé bavili. Do příběhu je zasadil výtvarník Ticho762.

Chronologickou osu z tohoto období nakonec najdou čtenáři v závěru knihy, včetně vysvětlení jmen a pojmů. Nechybí například ani ilustrace, jak tehdy vypadal průměrný soudruh. Samotný děj poté v epilogu končí až v současnosti, kdy Bert, nyní čtyřicátník, promlouvá ke své dceři.

Scénárista Martin Šinkovský a výtvarník s pseudonymem Ticho762 spolupracují dlouhodobě. Loni se podepsali například pod netradičním komiksem vydaným ke 100. výročí republiky. Dvojsešit s názvem Budoucnost ve vlastních rukách a Procitnutí do temnoty originálním způsobem zachycuje události roku 1918 a 1968.