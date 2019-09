Nový kapitán Zaťovič: Hlavní je, aby Kometa vyhrávala

Brno - Po Leoši Čermákovi, který ukončil hokejovou kariéru, bude nosit v brněnské Kometě kapitánské "céčko" Martin Zaťovič, levé křídlo elitního útoku. Ve 34 letech by měl v pátek nastoupit ke svému 560. extraligovému zápasu, ale až povede tým na led Litvínova, nervózní z toho prý nebude. Hlavní podle něj bude týmová motivace a chuť porvat se opět o nejvyšší příčky.

"Pro mě se fakt nic nemění. Jde jen o to, abych prezentoval klub, chodil na různé akce," míní Zaťovič. "Na ledě jsem pořád stejný, stejně tak v kabině. Nejde o nic jiného, než aby Kometa vyhrávala," komentoval svoji kapitánskou roli.

Během své kariéry hrával pod řadou kapitánů a hráčů zvučných jmen, ale žádný konkrétní vzor v tomto směru nemá. "K nikomu nevzhlížím, už mám nějaký věk, nejsem z toho vyjukanej. Nejdůležitější jsou výsledky, když budou, tak se nikdo nebude nad ničím pozastavovat," prohlásil.

Do loňské sezony byl kapitánem Brna Čermák, obrovská osobnost Komety. "Kabina za ním šla, všichni jsme ho respektovali. Já ho můžu nahradit jen tak, že budeme mít výsledky. Každý z nás je jiný. Ale zdůraznit musím jeho klid, vše řešil v klidu a s rozvahou," řekl Zaťovič.

Nový kapitán je považován spíše za vtipálka, který nezkazí žádnou legraci. "Přes zápasy asi vtipů ubude, zvláště když se nebude dařit. Ale v podstatě nemám co měnit, touha po vítězství pořád zůstává a budeme na tom pracovat."

K roli kapitána také patří ozvat se v rámci pravidel k výrokům rozhodčích a diskutovat s nimi. "Občas jsem se sudími nějaký výbuch měl, ale já jsem poznal sám na sobě, že mě to spíš vysiluje. Nějak extra to řešit nebudu. Kyž mě za nimi pošle trenér, tak tam půjdu, ale už nemám nervy, abych se s nimi hádal. S některými se bavit ani nejde, dělají si, co chtějí. Já to budu brát s nadhledem," konstatoval Zaťovič.

I po Čermákově odchodu zůstala v kabině Komety spousta zkušených hráčů. Podle Zaťoviče ale nějaká srážka eg nehrozí. "Všechno je v pohodě, není mezi námi zkušenými nikdo, kdo by si o sobě myslel, že je nějaký frajer. Všichni jsou pokorní a jde jim o společný výsledek," tvrdí nový kapitán.

Kometa po třech sezonách, v nichž získala dva tituly, změnila hlavního kouče. Libor Zábranský jako majitel se přesunul zpět do kanceláře, na střídačce bude devětapadesátiletý Petr Fiala. "Není to jen o novém trenérovi, je tu také spousta nových hráčů. Náš tým si musí sednout, aby každý poznal, co od toho druhého může čekat. Na to bude trenér jistě reagovat, ale věřím, že si s tím poradíme dobře," řekl Zaťovič.

Se Zábranským se už nevídá denně, potkají se jen občas v DRFG Areně. "Až to začne, tak bude víc cítit," usmívá se Zaťovič. "Řešíme spolu nějaké provozní záležitosti, co potřebuje kabina, jako odjezdy na zápas, snídaně, obědy a podobně," dodal.