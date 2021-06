Nový Kampus Albertov by mohl stát 7,8 miliardy Kč a fungovat od roku 2026

Praha - Dvě nová vědecká a výuková centra, která mají vzniknout v univerzitním Kampusu Albertov v Praze, by se mohla otevřít vědcům a studentům v roce 2026. Jejich stavba by měla být hotová na konci roku 2025, tedy asi o tři roky později, než se původně plánovalo. Univerzita Karlova (UK) získala pro stavbu v uplynulých dnech územní rozhodnutí. Oba objekty, které mají být největší výstavbou Univerzity Karlovy v centru Prahy za posledních sto let, mohou přijít na víc než 7,8 miliardy korun. Financovat by se měly z různých zdrojů. Novinářům to dnes řekl rektor UK Tomáš Zima se zástupci vlády. Původní odhad ceny před deseti lety byl 2,7 miliardy korun ze státního rozpočtu.

Nový kampus na Albertově se má stavět podle návrhu ateliéru Znamení čtyř, se kterým univerzita v roce 2017 uzavřela smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti. Podle původního plánu se mělo začít stavět na začátku loňského roku a obě centra měla začít fungovat od roku 2022.

Univerzita podle Zimy nyní získala územní rozhodnutí o umístnění obou plánovaných objektů, což rektor označil za významný milník. Upozornil na to, že lokalita se nachází na území památkové rezervace světového kulturního dědictví UNESCO, takže najít vhodné řešení pro umístění budov tam nebylo snadné. Předpokládá, že v listopadu univerzita podá žádost o stavební povolení.

Dalším úkolem podle něj bude nyní zajištění financování investice s předpokládanými náklady 7,8 miliardy korun. Stavba takzvaného Biocentra, které by mělo přijít na řadu jako první, by měla stát přibližně 3,3 miliardy korun a Globcentra 2,3 miliardy korun. Další peníze budou potřeba na vybavení, přístroje či revitalizaci okolí, řekl. Vzhledem k výši sumy podle něj bude nutné využít více zdrojů financování, a to ze státního rozpočtu, dotací EU, Národního plánu obnovy, Národního investičního plánu, vlastních zdrojů univerzity či nízkoúročených komerčních úvěrů.

V srpnu 2011 se podle Zimy odhadovala cena projektu na zhruba 2,7 miliardy korun ze státního rozpočtu. Současný odhad téměř osmi miliard vychází z cen k roku 2020, není tedy vyloučeno to, že se náklady mohou ještě navýšit. Pokud se podaří zajistit financování investice, obě centra by se mohla dostavět do roku 2025, řekl rektor. Výuka by tam pak začala v září 2026.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) budou investice podobného typu velmi důležité pro období po epidemii covidu-19. Připomněl, že Národní investiční plán počítá pro školství s investicemi za 46 miliard korun. "Jedině investicemi a růstem HDP můžeme stabilizovat naše veřejné finance," řekl.

Biocentrum a Globcentrum by měla sloužit jako výuková a vědecká pracoviště Matematicko-fyzikální, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK. Pracovat by v nich mělo asi 1200 lidí. Biocentrum se má věnovat poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových biotechnologií a ochrany biodiverzity. Výzkum v Globcentru se má zaměřit na jednotlivé aspekty globálních změn.