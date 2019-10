Nový japonský císař Naruhito byl oficiálně uveden na trůn

Tokio - Nový japonský císař Naruhito byl dnes oficiálně uveden na trůn. Při slavnostní ceremonii se zavázal plnit povinnosti v roli symbolu státu v souladu s japonskou ústavou a být vždy blízko svému lidu. Na obřadu, jehož se podle agentury Reuters zúčastnilo asi 2000 hostů z více než 180 zemí, zastupoval Česko premiér Andrej Babiš.

Devětapadesátiletý Naruhito už letos prvního května převzal panovnické povinnosti od svého otce Akihita, který ze zdravotních důvodů abdikoval. Stal se tak 126. císařem nejstarší vládnoucí dynastie světa. Oficiální předání moci bylo ale završeno až dnes sérií rituálních obřadů.

Kvůli tajfunu Hagibis, který Japonsko zasáhl před týdnem a vyžádal si více než 80 mrtvých a deset pohřešovaných, se ovšem vláda rozhodla odložit na listopad jednu z hlavních částí slavnostního ceremoniálu - průvod, v němž má jet císařský pár v otevřeném voze a představit se tak veřejnosti.

Na úvod dnešní slavnosti Naruhito "oznámil" za zavřenými dveřmi v japonském císařském paláci nástup na trůn svým předkům z nejdéle vládnoucí dynastie na světě. O několik hodin později začal veřejný obřad, při němž Naruhito, oblečený v objemném slavnostním šatu zlatohnědé barvy doplněným černým kloboukem s vysokou ozdobou, usedl na trůn s baldachýnem, který se podle císařského paláce užívá při obdobných příležitostech zhruba od osmého století. Císařovna Masako, v tradičním dvanáctivrstvém hedvábném rouchu, které údajně váží kolem 15 kilogramů, zaujala místo po jeho boku na menším trůnu.

Na obřad byly přineseny i císařské insignie, meč a klenot, které ještě společně se zrcadlem představují symboly japonské panovnické moci. O jejich podobě a původu není nic přesného známo, protože přístup k nim má pouze japonský císař a několik vybraných šintoistických kněží a před zraky veřejnosti bývají ukryté ve schránkách.

K nástupu na trůn poblahopřál Naruhitovi japonský premiér Šinzó Abe, který svůj proslov zakončil trojím japonským banzai, tedy přáním "deseti tisíc let" dlouhého života.

Naruhito, který vystudoval Oxfordskou univerzitu, bude mít jako císař nelehký úkol pokračovat v otcových snahách být blíže svým poddaným a přitom zachovat staleté tradice chryzantémového trůnu. Pětapadesátiletá Naruhitova manželka, bývalá diplomatka a absolventka Harvardovy univerzity, trpěla v minulosti depresemi, které byly připisovány jejím potížím přivyknout si na život v paláci a tlaku císařského dvora, aby porodila syna.

Jediným dítětem japonského císařského páru je sedmnáctiletá dcera Aiko, která nemůže usednout na trůn, protože toto dědictví je v Japonsku zajištěno jen v mužské linii. Korunním princem je nyní Naruhitův bratr Akišino a jediným následovníkem Akišinův třináctiletý syn Hisahito. Akišinova rodina se dnes rovněž slavnostního obřadu zúčastnila.

Císařský pár Naruhito a Masako by dnes měli ještě uspořádat slavnostní hostinu pro zvané a ve středu odpoledne čajový obřad pro členy zahraničních panovnických rodů.

Babiš by rád přivítal v ČR japonského císaře a premiéra

Babiš na dnešním obřadu uvedení Naruhita na trůn zastupoval prezidenta Miloše Zemana. Předseda české vlády uvedl, že by rád přivítal císaře Naruhita a jeho manželku Masako v Praze, stejně jako premiéra Abeho, s nímž se v Tokiu sejde k bilaterálnímu jednání.



"Příští rok bude 100 let navázání diplomatických vztahů s Japonskem, tak bychom byli rádi, kdyby japonský premiér přijel do Prahy," prohlásil Babiš na dnešní tiskové konferenci. Připomněl přitom, že Japonsko patří k největším investorům v České republice.



Intronizace japonského císaře se Babiš zúčastnil i s manželkou Monikou. Již dříve uvedl, že pokládá za důležité, že Česko bude na ceremoniálu zastoupeno na vysoké úrovni. "Je tady obrovské zastoupení z celého světa, prezidentů, státníků, králů a politických osobností, intronizace se koná po třiceti letech, tak si z toho odnáším velký zážitek a velký dojem," prohlásil Babiš.

V Tokiu se český premiér setkal například s místopředsedou vlády sultanátu Omán, se kterým hovořil především o ekonomické spolupráci. České zbrojařské firmy mají zájem prodávat do Ománu své výrobky, ČR ale také usiluje o to, aby Omán otevřel velvyslanectví v Praze, a o zřízení přímé letecké linky, řekl premiér.

Babiš jednal i s vietnamským ministerským předsedou Nguyen Xuan Phucem, který byl letos v Praze. Také mezi Hanojí a Prahou by mělo začít fungovat přímé letecké spojení, které bude zajišťovat vietnamská společnost Bamboo Airways. Český premiér uvedl, že zmíněná jednání jsou důležitá pro diverzifikaci českého vývozu, který v současné době míří téměř jen do zemí Evropské unie.

Kromě setkání s japonským premiérem Abem má Babiš na programu v Japonsku také bilaterální schůzku se srbskou premiérkou či s německým prezidentem, s nímž by chtěl mluvit například o energetice a o budoucnosti Evropy.