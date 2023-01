Nový Hypoindex: Průměrná sazba hypoték zůstala v lednu na 6,34 pct.

Praha - Průměrná úroková sazba hypoték počátkem ledna činila 6,34 procenta, tedy stejně jako před měsícem. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu, který se od jara zpracovává podle nové metodiky na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

"Sazba Hypoindexu pro rok 2023 startuje na stejných sazbách, na kterých končil rok 2022. Potvrzuje se tedy očekávaný trend stagnace úrokových sazeb, který pravděpodobně vydrží do jarních měsíců, kdy nejspíše banky spustí pravidelné jarní akce na podporu hypotečního trhu. Nicméně půjde pravděpodobně opět pouze o výkyvy v ustáleném trendu,“ uvedl analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,34 procenta zůstala v lednu podle dat Fincentra Hypoindexu 23.274 korun. V uplynulém měsíci se podle něj nezměnila žádná průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů fixovaných od jednoho roku do deseti let, a to jak hypoték do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti, tak nad ní.

"Rok 2022 končil s tím, že hypoteční sazby víceméně stagnují, počty nově poskytnutých hypoték neustále klesají. Pokud se podíváme na trh jako celek, tak ceny nemovitostí poklesly jen velmi mírně. A i zde vidíme spíše stagnaci cen,“ řekl Sýkora. V letošním roce dojde podle něj jen k mírnému snižování cen. "Dá se očekávat, že i developeři u novostaveb začnou pomalu snižovat základní cenu za metr čtvereční," dodal.

U hypotečních sazeb čeká spíše stagnaci s jen mírnými výkyvy spojenými s konkurenčním bojem bank a vyhlašováním a ukončováním různých akčních nabídek. Pokud se naplní předpověď představitelů České národní banky, pak by se úrokové sazby mohly snížit na konci roku 2023, míní. "A s ohledem na to, že přes zimu hypoteční trh zrovna nekvete, je možné předpokládat, že toto snížení banky přenesou do hypotečních sazeb až na jaře roku 2024,“ odhadl.

I kdyby centrální banka úrokové sazby nezvýšila, hypoteční trh podle Sýkory v letošním roce boom nečeká. "Už před koncem loňského roku některé banky přistoupily k tzv. přebírání hypoték. Nicméně jde pouze o drobné postrčení, které nebude mít výraznější dopad na čísla letošního roku,“ dodal.