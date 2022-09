Nový Hypoindex: Průměrná sazba hypoték poprvé od května 2021 klesla

Praha - Průměrná úroková sazba hypoték počátkem srpna činila 6,23 procenta a za poslední měsíc klesla o 0,05 procentního bodu. Je to první pokles od května 2021. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Od jara je zpracováván podle nové metodiky na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

Velmi mírný pokles sazeb podle expertů zásadní změnu trendu zatím nepřináší. Sazby budou zřejmě i nadále stagnovat, míní. "Toto velmi mírné snížení způsobily především akční hypoteční nabídky některých bank," řekl hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,23 procenta, činí v září 23.035 korun. Tato průměrná hypotéka tak klesla zhruba o 115 korun měsíčně. "Což je ovšem při těchto cenách pokles tak zanedbatelný, že nemá praktický dopad na hypoteční trh a klienty," dodal Sýkora.

Úrokové sazby u hypoték do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) klesly podle aktuálních údajů u všech fixací. Nejvýrazněji se snížily u hypoték s fixací na pět let, a to o 0,07 procentního bodu na 5,94 procenta. Sazby hypoték fixovaných na jeden, tři a deset let klesly shodně o pět bazických bodů. Hypotéky s fixací na jeden rok tak banky nabízejí v průměru za 6,52 procenta, s fixací na tři roky za 6,41 procenta a s fixací na deset let za 6,03 procenta.

Hypotéky nad 80 procent odhadní ceny nemovitosti, které jsou určené pro mladé do 36 let, naopak zdražily, vyplývá z dat. Nejnižší nárůst zaznamenaly hypotéky s fixací na pět let, jejichž sazby vzrostly v průměru o pět bazických bodů na 6,28 procenta. Sazby u hypoték s fixací na jeden, tři a deset let se zvýšily o 0,06 procentního bodu. Zafixovat hypotéku nad 80 procent lze v průměru za 6,27 procenta, na tři roky za 6,74 procenta a na deset let za 6,36 procenta.

Základní scénář nové makroekonomické prognózy podle Sýkory ukazuje, že by centrální banka nemusela ve zvyšování úrokových sazeb pokračovat ani na příštích zasedáních. Bankovní rada ČNB se ale podle něj s velkou pravděpodobností zatím nevydá ani cestou snižování základních sazeb. To by pro hypoteční trh znamenalo, že úrokové sazby hypoték zůstanou nějakou dobu na současných vysokých úrovních, uvedl Sýkora. "Mírné výkyvy přinesou nejspíš pouze akční nabídky bank v rámci konkurenčního boje," uzavřel.