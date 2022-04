Nový Hypoindex: Průměrná nabídková sazba hypoték v dubnu stoupla na 4,88 pct.

Praha - Průměrná úroková sazba hypoték počátkem dubna činila 4,88 procenta. Za poslední měsíc sazba stoupla o 0,26 procentního bodu a od konce loňského roku o více než jeden procentní bod. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Ten je zpracováván podle nové metodiky na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

"Sazby hypotečních úvěrů po středečním zvýšení základních sazeb ČNB stačily zvýšit prozatím jen některé banky, a proto je průměrná nabídková sazba hypoték Hypoindexu k 5. dubnu jen 4,88 procenta. Dá se tedy očekávat, že tato sazba v průběhu tohoto měsíce poroste, jakmile se ke zvýšení přidají i další bankovní ústavy. Je čím dál více pravděpodobné, že průměrná nabídková sazba dosáhne pěti procent. A to nemusí být pro letošní rok výše konečná,“ uvedl hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Sazby hypoték do 80 procent odhadní ceny nemovitosti s fixací na jeden a tři roky již hranici pěti procent pokořily. Hypotéky fixované na jeden rok nabízí banky v průměru za 5,06 procenta a na tři roky za 5,08 procenta. Sazby hypoték fixovaných na pět let dosáhly v dubnu v průměru 4,78 procenta a na deset let 4,62 procenta.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 4,88 procenta činí v dubnu 20.227 korun. "Tu si opravdu nemůže každý dovolit. Kvůli vysokým sazbám a vysokým cenám nemovitostí se stávají hypoteční úvěry opět produktem pouze pro vysoko příjmové části obyvatel,“ upozornil Sýkora.

Dostupnost hypoték zhoršují i přísnější pravidla pro jejich poskytování, která od 1. dubna zavedla ČNB. Žadatelé starší 36 let musí mít naspořeno minimálně pětinu odhadované hodnoty nemovitosti, výše poskytované hypotéky nesmí překročit 8,5 násobek čistého ročního příjmu a maximální měsíční splátka nesmí být vyšší než 45 procent čistého měsíčního příjmu.

Pro jednoho žadatele s průměrným příjmem to znamená, že si může vzít hypotéku necelých 3,5 milionu korun a splácet může maximálně pouze 16.000 korun. Žadatel musí mít naspořeny stovky tisíc korun. Při současných cenách nemovitostí a úrokových sazbách hypoték tak představuje podle Sýkory hypotéka pro žadatele s průměrným příjmem nedosažitelný cíl. Na hypoteční úvěr za současných podmínek nemusí dosáhnout až třetina žadatelů. Hypoteční trh by se mohl propadnout až o polovinu. Vlastnické bydlení tak letos nahradí bydlení nájemní, dodal.