Nový grafický román vylíčí životní příběh Freddieho Mercuryho

Londýn - V listopadu letošního roku v Británii vyjde nový grafický román, který vylíčí život zesnulého frontmana kapely Queen Freddieho Mercuryho jeho vlastními slovy. Příběh sleduje Mercuryho od dětství na Zanzibaru až na vrchol kariéry jedné z nejslavnějších rockových hvězd světa, napsala agentura Reuters.

Kniha Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs (Freddie Mercury: Milovník života, zpěvák písní) z dílny Z2 Comics, Universal Music Group a Mercury Songs Ltd, má být "prvním grafickým románem, který vzdá poctu jedné z největších postav, jaké kdy hudební svět poznal".

Román se bude věnovat Mercuryho životu na pódiu i mimo něj. Mercury, vlastním jménem Farookh Bulsara, se narodil 5. září 1946 na ostrově Zanzibar. Začátkem 70. let vytvořil spolu s kytaristou Brianem Mayem, bubeníkem Rogerem Taylorem a basistou Johnem Deaconem rockovou skupinu Queen, jednu z nejslavnějších hudebních formací 20. století. Zemřel v roce 1991 na AIDS.