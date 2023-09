Brno - Nový fotbalový stadion by v Brně mohl vzniknout na místě dnešního velodromu v areálu výstaviště. Možné lokality pro jeho vybudování zkoumala Kancelář architekta města Brna (KAM). Místo současného velodromu vzešlo jako nejvýhodnější. Vedení města se na něm shodlo také se zástupci fotbalistů a cyklistů, pro které by vznikl nový ovál zkombinovaný s atletickou halou, řekla dnes novinářům primátorka Markéta Vaňková (ODS). Stadion za Lužánkami bude nutné zbourat, vyplynulo z průzkumu.

"V posledních letech jsme se snažili do Brna dostat více sportovní infrastruktury. V příštích týdnech otevřeme nový plavecký stadion, zahájili jsme stavbu nové haly pro míčové sporty a také multifunkční haly. Vnímáme ale, že máme resty ještě k jiným sportům. Chybí moderní fotbalový stadion, atletická hala a velodrom. Proto jsme si nechali zpracovat prověření, kde by tyto stavby mohly vzniknout. Vyplynulo z něj, že umístění fotbalového stadionu by bylo optimální v místě, kde je velodrom," sdělila Vaňková.

KAM prověřovala devět vytipovaných lokalit na pozemcích města, které co nejvíce odpovídají návrhu nového územního plánu. O výběru dnešního velodromu rozhodlo několik faktorů. "Díky sousedící multifunkční hale, jejíž výstavba začala, bude možné využít budovanou a rozšiřovanou infrastrukturu. Místo je dostupné městskou hromadnou dopravou, odpovídá i kapacita pro individuální automobilovou dopravu včetně parkování. Lokalita je poblíž centra města, přesto mimo obydlené území," dodal radní sport Tomáš Aberl (TOP 09).

Záměr podporují i oba brněnské cyklistické oddíly, tedy Favorit Brno a Dukla Brno, které mají na velodromu zázemí. Pro ně by mohl vzniknout nový velodrom, který by sloužil současně jako atletická hala. O jeho umístění se uvažuje v blízkosti plaveckého stadionu Lužánky.

Město nyní připraví investiční záměr, v příštích třech letech chce dospět ke stavebnímu povolení. Podoba každého z uvažovaných stadionů by měla vzejít z architektonické soutěže, zatím nejsou známy bližší detaily či odhadované náklady. Podle Vaňkové však ani navzdory stavbě multifunkční haly, která může stát téměř šest miliard korun, nejde o nereálné investice pro městský rozpočet.

Stav fotbalového areálu za Lužánkami zhodnotili odborníci z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT). Průzkum ukázal celkovou materiálovou degradaci železobetonových konstrukcí a v podstatných detailech i kritických plochách masivní nevratné poškození. Beton ztrácí své pevnostní parametry a tento proces nelze zastavit.

"Statické výpočty prokázaly nevyhovující mechanickou odolnost konstrukčních prvků a celků. Vzhledem k závažným nálezům jsou případné úvahy o sanaci, dodatečném statickém zajištění a revitalizaci finančně neefektivní. A nejen to, stávající stadion je třeba odstranit a času nemáme mnoho. Objekt v jistých částech ohrožuje zdraví a životy lidí," sdělil Pavel Schmid z VUT. Podle radního Aberla bude další postup ohledně stadionu znám v půli října.

"Rozumím tomu, že původní záměr zachovat fotbal za Lužánkami je kvůli všem komplikacím prakticky nemožný. Vítám snahu města stavět tam, kde je to reálné," dodal bývaly fotbalista Petr Švancara, který o záchranu stadionu usiloval.