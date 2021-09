Nový film Rudolfa Havlíka Minuta věčnosti je tentokrát dramatem

Praha - Režisér a scenárista Rudolf Havlík, který před rokem uvedl do kin úspěšnou komedii Bábovky, natočil žánrově odlišný snímek Minuta věčnosti. Celovečerní drama, v němž se v hlavních rolích otce a dcery představí Jiří Langmajer a Martina Babišová, vznikl na Islandu. Film odehrávající se uprostřed divoké přírody nabídne v tuzemských kinech od 30. září distribuční společnost CinemArt.

"Natáčet dobrodružné a napínavé filmy byl můj sen a směr, kterým jsem se chtěl vždy trochu ubírat. V současné komerční české kinematografii pro ně ale není příliš místo, protože honba za komediálními tituly je nekonečná. Navíc realizace dobrodružných filmů nebo thrillerů je mnohdy značně náročná, složitá a drahá," uvedl režisér Havlík, který stojí například za komediemi Zejtra napořád, Pohádky pro Emu nebo Po čem muži touží.

"Těší mě, že jsem se nemusel svlékat a obcovat s některou s mých milých kolegyň, což dělám v devadesáti procentech filmů. Jsem rád, že jsem si mohl zahrát trochu psychologičtější roli, na které jsem si smlsnul," řekl na dnešním setkání s novináři Langmajer.

Tvůrci film natáčeli na podzim 2020 v době covidu na Islandu. Režisér připouští, že jim k realizaci snímku pomohla tehdejší situace s globální epidemií. "Jiří Langmajer měl najednou volno a on volno nemá nikdy, a když, tak mi řekne, že to bude za dva roky pátého dubna v devět dopoledne, což je dost limitující a najednou se mě zeptal, co budeme dělat? Vždyť on má celý měsíc volno a možná i víc, a jestli náhodou není škoda toho nějak nevyužít," sdělil Havlík.

Pod scénářem je Havlík podepsán společně s Filipem Oberfalcerem. Langmajer ztvárnil špičkového kardiochirurga Petra, jehož jednadvacetiletá dcera Lucie (Babišová) má vrozenou srdeční vadu. Petr se ji rozhodne operovat a poté se s dcerou, se kterou po rozvodu s její matkou nežije ve společné domácnosti, vydají na dobrodružnou výpravu na severský ostrov. Jednoho dne Lucie náhle zkolabuje a Petr si není jistý, zda neudělal při operaci chybu. Navíc se mu uprostřed nekonečné přírody začne stírat rozdíl mezi realitou a fikcí.

V průběhu natáčení strávil štáb i herci řadu dní v zdánlivě nehostinné islandské krajině, kde však podle tvůrců panovaly příznivé podmínky. Místo bylo navíc zcela opuštěné, a tudíž i v době pandemie koronaviru bezpečné. "Sehnali jsme si veškeré písemnosti, zjistili si podmínky příletu a pustili se do plánování toho, jak to vůbec natočit a jak se vypořádat s extrémními podmínkami a způsobem natáčení. Krajina totiž byla třetí hlavní postavou našeho filmu a museli jsme se vypořádat s technickými překážkami, které při normálním natáčení vůbec neřešíme," konstatoval Havlík. "Island v sobě snoubí divokost a syrovost. Ve vnitrozemí se nacházejí lávová pole, gejzíry, vodopády a ledovce, ale také louky a pohoří, která mají díky klimatickým podmínkám jedinečnou barvu, jaká není nikde na světě. A doslova mystická je hora Helgafell," dodal.