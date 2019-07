Nový britský premiér Johnson slíbil brexit k 31. říjnu

Londýn - Nový britský premiér Boris Johnson, jehož vedením vlády pověřila královna Alžběta II. ve svém prvním projevu v roli ministerského předsedy přislíbil, že Spojené království v každém případě k 31. říjnu odejde z Evropské unie, a to s dohodou s Bruselem, nebo bez ní. Zdůraznil přitom, že je přesvědčen, že v nadcházejících 99 dnech, které do brexitu zbývají, se podaří s EU dojednat nové podmínky odchodu, země se ale i tak musí připravit na možnost nedohody. V projevu před tradičním sídlem britských premiérů v Downing Street rovněž přislíbil, že občané jiných unijních zemí, kteří v Británii žijí, budou moci zůstat.

V úvodu Johnson poděkoval své předchůdkyni Therese Mayové, kterou dnes v premiérském křesle vystřídal. Vzápětí ale řekl, že po třech letech od hlasování, ve kterém se britští voliči vyslovili pro brexit, je Británie stále zajatcem nerozhodnosti a starých argumentů z doby referenda.

"Musíme naplnit sliby a vystoupit z Evropské unie k 31. říjnu," řekl. Dodal, že nyní se kritici mýlí, pokud si myslí, že to opět dopadne špatně.

"Chceme dojednat lepší dohodu, která maximalizuje možnosti Británie. Věříme, že se nám to v 99denní lhůtě podaří," uvedl Johnson. Dodal ale, že za 99 dní Londýn unii opustí v každém případě, proto je nutné uspíšit přípravy na nedohodu. V této souvislosti připustil, že zemi v případě odchodu bez dohody čekají těžkosti, které ji ale posílí a poskytnou nové možnosti. "Budeme moci obchodovat s celým světem," dodal.

Johnson také řekl, že jeho vláda se zaměří na zvýšení bezpečnosti, zlepšení situace ve zdravotnictví a zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro každého. "Chci být premiérem celé země, chci zemi sjednotit," prohlásil. Televize Sky News poznamenala, že během Johnsonova projevu kritici vykřikovali na znamení nesouhlasu.

Očekává se, že nový ministerský předseda ještě dnes oznámí, komu v kabinetu svěří klíčové posty. Média spekulují, že ministrem financí po Philipu Hammondovi, který dnes rezignoval, se stane současný ministr vnitra Sajid Javid. Otazník visí mimo jiné nad ministerstvem zahraničí, které dosud vede Johnsonův sok ze souboje o post lídra Konzervativní strany a tím také premiéra Jeremy Hunt. Tomu podle médií Johnson nabídl úřad ministra obrany, který ale Hunt odmítl s tím, že chce zůstat šéfem diplomacie. Na tento úřad ale podle novinářů Johnson počítá s bývalým ministrem pro brexit Dominicem Raabem.

Podle Reuters si k sobě Johnson jako hlavního poradce povolal Dominica Cummingse, který byl architektem a šéfem úspěšné kampaně za odchod Británie z EU. Zatímco zastánci brexitu Cummingse, který je znám ostrým vystupováním, označují za skvělou volbu, prounijní poslanci jeho návrat kritizují.

Nástup Johnsona do funkce provázel incident, když několik ekologických aktivistů zkomplikovalo jeho příjezd do Buckinghamského paláce: vytvořili živý řetěz, který nakrátko přinutil kolonu vozidel, aby zastavila. Aktivisty z příjezdové cesty rychle vytlačili policisté. K akci se přihlásilo ekologické hnutí Greenpeace, které uvedlo, že se novému premiérovi pokusilo předat dopis s radami, jak bojovat proti klimatickým změnám.

Johnsona čeká rekonstrukce vlády, část ministrů odstoupila

Nového britského premiéra Borise Johnsona jako první úkol po nástupu do funkce čeká rekonstrukce vlády, neboť už několik ministrů podalo demisi. Očekává se, že Johnson ještě dnes oznámí alespoň některá jména nových ministrů.

Jako první dnes rezignovali ministři financí Philip Hammond, spravedlnosti David Gauke a ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart, kteří tak učinili ještě před tím, než nyní již bývalá premiérka Theresa Mayová podala demisi do rukou královny Alžběty II.

Po Johnsonově jmenování premiérem ohlásili odchod ministryně obrany Penny Mordauntová, ministr mezinárodního obchodu Liam Fox, ministr obchodu a energetiky Greg Clark, ministr dopravy Chris Grayling a ministr školství Damian Hinds.

Nejistá je budoucnost také ministra zahraničí Jeremyho Hunta, který podle médií chce v úřadu zůstat, ale Johnson ho plánuje nahradit exministrem pro brexit Dominicem Raabem. Hunt byl Johnsonův sok ze souboje o vedení Konzervativní strany a tím i o premiérskou funkci. Spekuluje se také, že ministrem financí se po Hammondovi stane současný ministr vnitra Sajid Javid.

Jasno je podle Reuters o hlavním premiérově poradci, za kterého si Johnson vybral Dominica Cummingse, strůjce a šéfa úspěšné kampaně za odchod Británie z Evropské unie.

Mayová: Nejvyšší prioritou pro Johnsona je dokončit brexit

Realizovat odchod Británie z Evropské unie takovým způsobem, který je dobrý pro celou zemi, označila končící britská premiérka Theresa Mayová za hlavní úkol svého nástupce Borise Johnsona. V dnešním krátkém projevu na rozloučenou před sídlem britských ministerských předsedů v Downing Street zároveň popřála novému kabinetu mnoho úspěchů. Následně do rukou královny Alžběty II. podala demisi. Do čela vlády se nyní postaví někdejší ministr zahraničí a bývalý londýnský starosta Boris Johnson.

Johnsona čeká rekonstrukce vlády, neboť už rezignovali ministři financí Philip Hammond, spravedlnosti David Gauke a ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart. Ve funkci naopak zatím zůstává šéf diplomacie Jeremy Hunt, který byl Johnsonovým sokem ve finálovém souboji o vedení konzervativců a tedy i o premiérský úřad.

Mayová v premiérském křesle strávila tři roky a zastávala ho jako druhá žena v historii země. Do funkce se dostala po odchodu premiéra Davida Camerona, který se rozhodl rezignovat poté, co v referendu v červnu 2016 zvítězili zastánci odchodu země z Evropské unie. Mayová slíbila zemi z unie vyvést, což se jí ale nepodařilo, neboť britský parlament opakovaně odmítl dohodu o podmínkách brexitu, kterou dojednala s Bruselem.

"Jejich úspěchy budou úspěchy naší země a já doufám, že jich bude mnoho," vzkázala Johnsonovi a jeho vznikajícímu kabinetu odcházející premiérka. Její projev pak na chvíli přerušil výkřik "Zastavte brexit!" od demonstranta před branami Downing Street, načež Mayová reagovala slovy: "Myslím, že nikoli."

Úkol uskutečnit brexit nyní připadne na Johnsona, který v referendu před třemi roky na rozdíl od Mayové i Camerona vedl kampaň za opuštění evropského bloku. V posledních týdnech Johnson opakovaně prohlašoval, že věří v možnost dojednat s EU novou dohodu, ačkoli Brusel na podobě té stávající trvá. Pokud jednání s EU zkrachují, je Johnson připraven z unie vystoupit i bez dohody k 31. říjnu.

Na závěr proslovu poděkovala Mayová svým kolegům v kabinetu, v parlamentu či v úřadě vlády a také vyslovila dík britským občanům za to, že jí "dali možnost sloužit". "Toto je země ambicí a příležitostí," dodala, přičemž vyjádřila naději, že každá britská dívka si nyní uvědomuje, že může dosáhnout čehokoli.

Těsně před posledními chvílemi v Downing Street absolvovala Mayová naposledy interpelace v dolní komoře britského parlamentu. "Řekli mi, že během posledních tří let jsem za 140 hodin interpelací ve sněmovně zodpověděla přes 4500 otázek," uvedla končící premiérka, která bude ode dneška řadovou poslankyní Konzervativní strany. Kolegové z poslaneckých lavic ji pak ze sněmovny vyprovodili potleskem vestoje, přičemž se Mayová podle televize Sky News neubránila slzám.

Ani poslední interpelace se ale neobešly bez poměrně ostré slovní přestřelky mezi Mayovou a labouristickým lídrem Jeremym Corbynem. Premiérka ji zakončila výzvou, aby Corbyn zvážil svůj odchod z čela hlavní opoziční strany. Prohlásila, že jako lídryně strany uznala, kdy se její čas naplnil a "možná teď nastal čas, aby on (Corbyn) učinil totéž".

Johnsonovi pogratulovali Merkelová, Tusk či Putin

Novému britskému premiérovi Borisi Johnsonovi k dnešnímu nástupu do funkce pogratulovali německá kancléřka Angela Merkelová, předseda Evropské rady Donald Tusk či ruský prezident Vladimir Putin.

"Drahý Borisi, gratuluji ke jmenování. Těším se, až se setkáme a podrobně projednáme naši spolupráci," napsal Tusk na twitteru, kde zveřejnil také gratulační dopis, který Johnsonovi zaslal. Média Tuskův dopis považují za mimořádně krátký a stručný. Obsahuje jen dvě věty a je prakticky shodný s twitterovým vzkazem. Podle portálu The Guardian to spíše připomíná pokyn, aby se dostavil do Tuskovy pracovny. "Není pochyb o tom, kde je šéfem," poznamenal portál.

Merkelová v dopise, který její mluvčí zveřejnil na twitteru, připomíná, že Německo i Británii pojí svazky hlubokého přátelství a úzkého partnerství. "Jsme spojeni osobními vztahy mezi lidmi, ekonomickými vazbami mezi společnostmi, společnými závazky udržovat mezinárodní pořádek a naším společným evropským dědictvím," uvedla v dopise kancléřka.

Putin v gratulaci Johnsonovi popřál mnoho úspěchů v premiérské funkci a vyjádřil přání rozvinout vzájemné vztahy obou zemí, které poznamenala aféra loňské otravy bývalého ruského špiona Sergeje Skripala v anglickém městě Salisbury. Londýn z nasazení nervové látky obvinil Moskva, která to ale popřela.

"V zájmu našich zemí a lidí by bylo rozvinout vztahy v řadě oblastí," napsal šéf Kremlu novému britskému ministerskému předsedovi.

Johnsonova předchůdkyně Theresa Mayová, která dnes odstoupila, se poprvé od aféry setkala s Putinem letos na konci června na okraj summitu skupiny G20 v japonské Ósace. Po schůzce prohlásila, že normalizace vztahů nebude možná, dokud Moskva neukončí nezodpovědné a destabilizující aktivity.