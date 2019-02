Matera (Itálie) - Další bondovka, jejíž pracovní název zní Bond 25 a v níž bude agenta 007 popáté a naposledy hrát Daniel Craig, se bude částečně natáčet v jihoitalském městě Matera. Informoval o tom server The Local. Matera se před měsícem stala, spolu s bulharským Plovdivem, evropským hlavním městem kultury pro rok 2019. Ještě před několika desítkami let přitom město obývala chudina a hrozil mu postupný rozpad, dnes se těší ochraně UNESCO a ročně přivítá stovky tisíc návštěvníků.

Natáčení v Mateře začne 6. dubna a film by měl jít do kin na počátku příštího roku. Filmaři už ve městě v jihoitalském regionu Basilicata určili lokace: Bond se objeví v historickém centru, u románské katedrály, v několika kamenných ulicích a nakonec se ocitne v městské části Sassi di Matera, kde si lidé od paleolitu vytesávali svá obydlí do vápencových skal.

James Bond už má Itálii hojně procestovanou - v posledních letech se vyskytl v Benátkách, Římě, Sieně, u Gardského i Comského jezera, v horách u střediska střediska Cortina d´Ampezzo a na pobřeží Sardinie. Bond 25 je ale první snímek, který míří na jih italské "boty".

Filmová kamera si Materu oblíbila už dávno - bylo zde natáčeno více než pět desítek filmů a televizních produkcí, mimo jiné Evangelium sv. Matouše italského režiséra Piera Paola Pasoliniho nebo Umučení Krista od americko-australského herce a režiséra Mela Gibsona.

Basilicata se řadí mezi nejchudší italské regiony, Matera dříve u Italů vyvolávala představu špíny a nuzoty. Jeskyně, v nichž ještě v 50. letech žily rodiny bez odpadů a elektřiny, byly veřejně pranýřovány jako "národní ostuda". Sassi di Matera, jedno z nejstarších lidských osídlení na světě, bylo posléze násilím vyklizeno a jeho obyvatelé byli přesunuti do nově vybudovaného bydlení. Nyní je toto místo, které je od té doby ve vlastnictví státu, hlavní turistickou atrakcí města.