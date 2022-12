Nový Avatar zatím utržil 435 milionů dolarů, v Severní Americe zaostal za odhady

Záběr z amerického filmu Avatar: The Way of Water.

Záběr z amerického filmu Avatar: The Way of Water. ČTK/AP/neuveden

Los Angeles - Nový film Avatar: The Way of Water režiséra Jamese Camerona zatím v kinech po celém světě utržil zhruba 435 milionů dolarů (deset miliard Kč), z toho 134 milionů dolarů ve Spojených státech a Kanadě. Vyplývá to z odhadů distribuční společnosti Walt Disney. Analytici přitom očekávali, že tržby v USA a Kanadě dosáhnou nejméně 140 milionů dolarů, uvedla dnes agentura Reuters.

Snímek měl světovou premiéru ve středu a v Severní Americe se začal promítat ve čtvrtek večer. Avatar: The Way of Water je pokračováním Cameronova snímku Avatar, který se v roce 2010 stal nejvýdělečnějším filmem všech dob.

Náklady na snímek Avatar: The Way of Water se odhadují zhruba na 350 milionů dolarů. Cameron uvedl, že film bude muset v kinech utržit dvě miliardy dolarů, aby nebyl ztrátový.

Agentura AP nejnovější počin osmašedesátiletého Camerona, který se filmem vrací do fantastického světa planety Pandora a k hrdinům Jakeovi Sullymu a Neytiri, zhodnotila jako oslnivý filmový zážitek. "Film není jen vizuálně podmanivý, ale i duchovně bohatý - jednoduchý, ale pronikavý příběh o rodině a přírodě, který je o galaxie lepší než první díl," míní ve své recenzi AP.

První díl vyprávějící o boji mezi lidmi a modrými humanoidními obyvateli Pandory v roce 2154 přišel do kin v prosinci 2009. Premiéra pokračování byla původně plánována na prosinec 2018, ale nakonec přišla až o čtyři roky později. Cameron část zpoždění zdůvodnil tím, že zároveň pracoval i na Avataru tři, čtyři a pět a že některé scény natáčel souběžně. Další prodlevu pak způsobila celosvětová pandemie covidu-19.