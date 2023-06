Novozélandští ragbisté předvedli Pavlovi na Hradě tanec haka

Praha - Tradiční maorský bojový tanec haka předvedl v Jižních zahradách Pražského hradu prezidentu Petru Pavlovi tým New Zealand Ambassador's, který ve středu sehraje duel s českým týmem. Pavel v krátkém projevu k novozélandským sportovcům ocenil hodnoty, které ragby představuje a jsou podle něj důležité i v mimosportovním světě.

Tanec haka vznikl jako rituál bojovníků před bitvou, novozélandští ragbisté ho tradičně předvádějí před každým mezinárodním zápasem. Pro tanec je specifický bohatý doprovod akustických projevů, pokřiků, gestikulací a grimas.

Pavel poznamenal, že je to patrně poprvé, co se na Hradě tento tanec představil. Od obou týmů, které se utkají v exhibici ve středu v 18:00 v areálu Tatry Smíchov, dostal dres. "Tým novozélandských ambasadorů oslovil prezidentskou kancelář, zda by zde mohli tento tanec předvést. Je to na podporu odvahy, což je hlavní poselství tohoto týmu směrem k panu prezidentovi. Zároveň je to i potvrzení velmi dobrých vztahů mezi ČR a Novým Zélandem," řekl ČTK ředitel hradního zahraničního odboru Jaroslav Zajíček.

Hrad akcí připomněl i 30. výročí navázání diplomatických vztahů s Novým Zélandem. "Z mého pohledu jsou ragby na Novém Zélandě a třeba fotbal u nás věcí, která překonává bariéry a je součástí kultury. Takže to vnímám i jako součást sportovní diplomacie. Proto myslím, že je to velká věc, že to poprvé na Pražském hradě pro prezidenta chtěli udělat," doplnil Zajíček.