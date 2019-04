Wellington - Novozélandské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že radikální skupina Islámský stát (IS) zadržuje téměř šest let v Sýrii zdravotní sestru Louisu Akaviovou, které je nyní 62 let. Tato informace byla po celou dobu utajována z obavy o její život, napsala v noci na dnešek agentura AP. Status zdravotní sestry a porodnice Akaviové není známý, ale podle Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK), pro který pracovala, naznačují nové zprávy očitých svědků, že by mohla být stále naživu.

Jako první totožnost Akaviové v neděli zveřejnil list The New York Times, který tak ukončil více než pět a půl roku trvající zpravodajské embargo zavedené ve spolupráci s médii novozélandskou vládou a Červeným křížem.

Pád IS zvýšil naděje, že by Akaviová a dva syrští řidiči, s nimiž byla zadržena, mohli být nyní objeveni. Podle listu The New York Times byla ještě v prosinci Akaviová viděna na klinice ve městě Súsa, které patřilo mezi poslední bašty IS.

"Nadále spolupracujeme s Červeným křížem při snahách ji najít a zachránit," uvedl novozélandský ministr zahraničí Winston Peters. "Toto je nesmírně složitý a komplikovaný případ. Louisa odjela do Sýrie s MVČK poskytovat humanitární pomoc lidem trpícím brutální občanskou válkou a okupací IS. Kdykoli teroristická organizace zadrží občana Nového Zélandu, přijme vláda všechna odpovídající opatření, aby ho zachránila. A přesně to jsme také udělali," dodal.

Akaviová byla zajata v roce 2013 ve městě Idlib v severozápadní Sýrii. Předpokládá se, že únosci ji nabídli výměnou za výkupné, a mohli ji využívat jako lidský štít. V jednu dobu už ji novozélandská vláda pokládala za mrtvou; život jí mohly zachránit její zdravotnické znalosti, díky nimž ji její únosci pravděpodobně ušetřili.